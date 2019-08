Le Xiaomi Redmi Note 8 a été indirectement confirmé par le patron de la marque sur Weibo.

Pour Xiaomi, les affaires semblent se porter assez bien et la marque chinoise peut notamment remercier son best-seller en puissance : le Redmi Note 7. En France, ce smartphone est sorti en mars 2019, mais en Chine, son successeur commence déjà à faire doucement parler de lui. D’ailleurs, l’existence du Xiaomi Redmi Note 8 a été indirectement confirmée.

Comme l’indique Gizmochina, Lu Weibing, le patron de la gamme Redmi, a répondu à un commentaire sur son compte Weibo indiquant clairement que le Redmi Note 8 sera plus puissant que son prédécesseur — nous avons nous-mêmes pu confirmer cette traduction.

Il faut aussi savoir que, d’après les dernières rumeurs, le Redmi Note 8 devrait profiter d’un capteur photo de 64 mégapixels. Xiaomi a d’ailleurs prévu un événement le 7 août prochain et on s’attend à ce que l’entreprise dévoile quelques informations sur cette technologie.

Quant à la sortie officielle du Redmi Note 8, la question reste encore en suspens. On ne sait rien non plus du reste de sa fiche technique, même si certaines sources misent sur un SoC MediaTek Helio G90T au sein du terminal. Mais rien ne permet de corroborer cette hypothèse. Le Redmi Note 7, lui, profite d’un Qualcomm Snapdragon 660.