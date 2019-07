Redmi vient de publier sur ses réseaux sociaux une photo prise depuis un capteur pour smartphones de 64 MP. Un moyen de concurrencer Realme qui a fait cela un mois auparavant.

Il y a presque un mois, Realme dévoilait la première photo réalisée à partir d’un smartphone avec un capteur 64 MP. Ce capteur, c’est le Samsung GW1.

Concurrent direct de Realme, Redmi, branche de Xiaomi, a décidé de répondre et a elle aussi posté sur Weibo une photo prise depuis ce capteur.

Un chat ultra détaillé en modèle

Weibo est un réseau social chinois très populaire dans l’empire du Milieu. Les marques l’utilisent souvent pour faire de la communication et Redmi n’y fait pas abstraction. C’est donc sur leur compte Weibo que la communication pour ce nouveau type de capteur a débuté avec une photo de chat.

On peut voir sur cette photo que le chat est très bien détaillé, surtout au niveau des poils où l’on aperçoit même un peu de saleté sous l’œil. Cette photo s’accompagne d’un message sur le post Weibo disant :

Premier exemple d’une photo 64 mégapixels depuis un smartphone Redmi, chaque détail est présent. Les téléphones sont officiellement entrés dans l’ère des 64 mégapixels !

Le Samsung GW1 possède un large capteur de 1/1,72″ et des groupes de pixels de 1,6 µm grâce au pixel binning. On devrait voir ce capteur arriver petit à petit sur d’autres smartphones, mais Realme et Redmi semblent bien s’ériger comme étant les premiers constructeur à les intégrer à leurs smartphones.