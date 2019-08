Alors que le Redmi Note 8 de Xiaomi doit être présenté officiellement dans le courant de la semaine, le constructeur chinois a d’ores et déjà révélé certaines de ses caractéristiques à travers des images de teaser. L’occasion de confirmer certaines caractéristiques comme son SoC.

C’est le 29 août prochain que Xiaomi dévoilera officiellement les successeurs du Redmi Note 7. Deux smartphones sont attendus, avec le Xiaomi Redmi Note 8 et le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Si Xiaomi n’a pas été avare en informations à propos de la version Pro, la marque a cependant été plus discrète jusqu’à présent sur le Redmi Note 8. À quelques jours de sa présentation officielle, elle s’est cependant décidée à communiquer sur le successeur du Redmi Note 7.

Sur le réseau social Weibo, repéré par XDA Developers, Xiaomi a en effet mis en ligne une image de teaser sur laquelle on voit très clairement le module à quatre appareils photo au dos du smartphone. On ignore encore quel sera le rôle de chacun, mais l’annotation verticale à côté du module précise « 48 MP AI Camera » et laisse donc entendre que le smartphone sera équipé du capteur 48 mégapixels de Sony (IMX586 ou IMX582) ou de celui de Samsung (Isocell GM1).

Par ailleurs, toujours sur Weibo, Xiaomi a également annoncé que le Redmi Note 8 bénéficierait d’une puce Snapdragon 665 de Qualcomm. Il s’agit d’un SoC dévoilé officiellement en avril dernier qui profite d’un processeur Kryo 260 et d’une puce graphique Adreno 610. On a déjà pu le découvrir sur le Xiaomi Mi A3 lancé le mois dernier par la marque chinoise.

On en saura plus sur le Xiaomi Redmi Note 8 lors de sa présentation officielle. Celle-ci est prévue en Chine pour le jeudi 29 août. Il faudra probablement patienter encore un peu avant d’avoir une confirmation de son prix et de sa disponibilité en France.