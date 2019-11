À l'occasion de l'annonce en France du Honor 9X, nous avons eu l'occasion de découvrir pour la première fois le téléviseur de la marque, le Honor Vision. Celui-ci est l'un des premiers appareils du groupe Huawei équipés du système HarmonyOS.

Ce mercredi, Honor présentait en France son tout dernier smartphone milieu de gamme, le Honor 9X. Mais sur place, il ne s’agissait pas du seul appareil de la marque du groupe Huawei. Pour la première fois en France, Honor avait également déplacé son premier téléviseur lancé en Chine en août dernier, le Honor Vision.

Pour rappel, le Honor Vision est le premier téléviseur de la marque Honor, mais également l’un des premiers appareils du groupe Huawei à être équipé non pas d’Android, mais de son nouveau système maison, Harmony OS.

En l’état, autant prévenir de suite, nous n’avons pas pu naviguer dans les menus du téléviseur. D’abord parce qu’ils ne sont proposés qu’en chinois, mais surtout parce que le téléviseur était exposé sans télécommande et que le réseau Wi-Fi n’était pas configuré. Autant dire que pour un téléviseur connecté, les interactions et la prise en main se sont vite avérées limitées.

Une connectique complète

Ainsi, si on a pu voir l’emplacement de la fameuse caméra rétractable, il ne nous a pas été possible de la voir ouverte. On a cependant pu découvrir quelques clichés pris avec l’appareil photo — utilisé surtout en Chine pour la visioconférence — lorsque ce téléviseur était exposé à l’IFA de Berlin en septembre dernier. La qualité semble suffisamment bonne pour permettre de distinguer clairement les visages des personnes et propose un angle suffisamment large pour avoir un bon groupe d’individus. Pratique donc pour les appels familiaux.

Du côté de la connectique dans la droite du dos, le Honor Vision propose trois prises HDMI, dont une ARC. Il est également doté d’une prise USB 3.0, d’une sortie jack pour casque audio, d’une prise Ethernet, d’une sortie audio numérique SPDIF et d’une prise antenne. C’est de l’autre côté que l’on va retrouver la prise d’alimentation, sur le côté gauche. Les haut-parleurs sont quant à eux tous simples puisqu’ils sont positionnés de chaque côté de la plaque transparente sous le téléviseur. Pas de barre de son au programme, mais de simples haut-parleurs intégrés.

Une image nette, mais une interface louche

C’est surtout pour sa finesse que le Honor Vision étonne. Bien que le téléviseur soit doté seulement d’une dalle LCD — et ne profite donc pas de la finesse de l’OLED — on retrouve sur la partie supérieure une dalle particulièrement fine de moins d’un centimètre d’épaisseur. Quant à la taille et à la définition de l’image, notons qu’avec une dalle de 55 pouces et une définition 4K UHD, la netteté de l’image était bien là. Dans les menus, on pourra cependant déplorer certaines icônes, polices ou logos qui ne semblaient pas très détaillés.

Pour l’heure, Honor n’a pas prévu de commercialiser son téléviseur en dehors de Chine. Il faut dire qu’à l’heure actuelle, il est optimisé pour les services de sVOD locaux et ne propose donc pas les applications vidéos les plus populaires en Europe comme Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou Canal Plus.

Nos photos du Honor Vision