Nothing Ear (open) : des écouteurs ultra légers pour rester conscient de son environnement

La marque londonienne Nothing vient de lever le voile sur ses derniers écouteurs sans fil, les Nothing Ear (open). L’idée est de proposer des modèles qui font le tour de l’oreille n’obstruant pas le conduit auditif, pour rester conscient de son environnement. En voici tous les détails.

Nothing Ear (Open) // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Aujourd’hui, le marché des écouteurs de type Open s’étoffe. En effet, après le lancement des Shokz OpenFit Air, Xiaomi OpenWear Stereo, des Huawei FreeClip ou des Bose Ultra Open Earbuds, c’est au tour de la marque Nothing de proposer les Ear (open). D’une toute autre approche que les Ear ou des Ear (a) des écouteurs intra-auriculaires traditionnels, ceux-ci se distinguent par leur design ouvert, une première pour la marque fondée par Carl Pei.

Un design ouvert pour une expérience sonore inédite

Le design open-ear des Nothing Ear (open) repose sur une architecture acoustique particulière. En effet, comme les autres modèles du même genre, les écouteurs ne s’insèrent pas dans le canal auditif mais reposent à l’entrée de l’oreille. Cette configuration permet au son de se diffuser naturellement, tout en laissant passer les bruits ambiants. Il s’adresse principalement aux sportifs et non aux mélomanes qui ont à cœur de vouloir profiter d’une haute qualité audio, ce qui malgré une technologie relativement avancée n’est pas le cas ici.

Nothing Ear (open) // Source : Nothing

Les écouteurs s’installent sur l’oreille. Ils sont légers : 8,1 grammes et disposent d’un système d’équilibre 3 points avec un tour en silicone. La tige intègre un fil en alliage nickel-titane à mémoire flexible.

Nothing Ear (open) // Source : Nothing

Comme les autres produits de la marque, les écouteurs mais aussi le boîtier adoptent un design compact, épuré et transparent. Ce dernier intègre une LED pour indiquer le niveau de batterie et peut être rechargé via USB-C.

Nothing Ear (open) // Source : Nothing

Pour le son, Nothing a intégré un haut-parleur dynamique de 14,2 mm de diamètre avec un diaphragme en titane. On peut compter, selon la marque, sur une fonction de renforcement des basses ainsi qu’un accès, via l’application associée, à une possibilité de réglage sur 5 bandes. Les écouteurs sont équipés du système Sound Seal qui veut minimiser les fuites sonores afin que les personnes qui sont proches de vous n’entendent pas la musique ou votre interlocuteur si vous êtes en appel.

Nothing Ear (open) // Source : Nothing

Les Nothing Ear (open) intègrent une connexion Bluetooth 5.3 multipoint permettant de basculer facilement entre plusieurs appareils. Les codecs supportés sont l’AAC et le SBC, le minimum. On peut également compter sur la fonction Google Fast Pair pour un appairage instantané. Le contrôle de la musique se fait par pression sur les écouteurs. Ils sont officiellement certifiés IP54 donc pouvant résister à la pluie ainsi qu’à la sueur les destinant donc à des séances sportives, par exemple.

En outre, ils sont dotés d’un double microphone avec optimisation de la voix par IA (AI Clear Voice Technologie 3.0) permettant d’atténuer le vent et les bruits à haute fréquence. Les échos sont également traités offrant, selon la marque, des appels particulièrement clairs et intelligibles. Un mode faible latence est possible.

Nothing Ear (Open) // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Autonomie : jusqu’à 30 heures d’écoute

L’autonomie annoncée des Nothing Ear (open) atteint 8 heures d’écoute continue, un chiffre honorable pour des écouteurs de cette catégorie. Le boîtier de charge fourni permet d’étendre cette durée à 30 heures au total (contre 38,5 heures pour les modèles Xiaomi OpenWear Stereo, par exemple). La recharge rapide est également de la partie, avec 10 minutes de charge offrant jusqu’à 2 heures d’écoute supplémentaires.

Une application avec ChatGPT intégré pour les mobiles de la marque

À l’image des autres écouteurs de la marque, ce modèle propose l’intégration de ChatGPT avec la possibilité d’afficher des widgets sur l’écran du smartphone (exclusivement ceux de la marque Nothing) pour une recherche rapide. Le contrôle vocal est possible ainsi que la configuration des écouteurs via l’application Nothing X. Notez qu’il est possible d’y personnaliser les commandes tactiles (dont le réglage du volume), d’accéder à un égaliseur et de lancer une recherche des écouteurs en cas de perte.

Disponibilité et prix des écouteurs Nothing Ear (open)

Les nouveaux écouteurs Nothing Ear (open) seront disponibles en précommande à partir du 25 septembre pour une mise sur le marché dès le 1er octobre à un prix de 149 euros. Ils sont proposés uniquement en blanc.