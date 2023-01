Lumix S5 II officialisé : Panasonic rattrape enfin son retard avec cet appareil photo hybride

Panasonic a dévoilé son Lumix S5 II, un appareil photo hybride plein format à l'excellent rapport qualité-prix et qui permet au constructeur japonais de rattraper l'un de ses derniers retards techniques.

Dans le domaine de la photo numérique, il existe plusieurs technologies d’autofocus. La plus répandue depuis quelques années est sans conteste la détection de phase, bien plus rapide et efficace que la mise au point par détection de contraste. Néanmoins, le constructeur japonais Panasonic s’évertuait encore, y compris sur ses appareils haut de gamme, à proposer uniquement un système d’autofocus à détection de contraste.

C’est désormais terminé. Ce mercredi, la firme japonaise a dévoilé le Panasonic Lumix S5 II, son premier appareil photo hybride à détection de phase. Contrairement à ce qu’a pu proposer la firme en 2021 avec le Lumix GH5 II — lancé en attendant le GH6 — il s’agit ici bel et bien d’une nouvelle génération majeure pour la gamme d’appareils photo full frame du constructeur, et non pas d’une simple itération en attendant un nouveau modèle. Pour preuve, le Panasonic Lumix S5 va rester en gamme à un niveau de prix un peu plus accessible.

Il faut dire que Panasonic a connu un rapide succès avec son Lumix S5, lancé initialement en septembre 2020. Le boîtier proposait un excellent rapport qualité-prix avec un tarif au lancement de 2300 euros en kit ou à 2000 euros nu. Pour le Lumix S5 II, Panasonic compte bel et bien s’appuyer sur ce savoir-faire en l’améliorant.

Un autofocus plus rapide

La principale de ces innovations concerne bien évidemment le système d’autofocus à détection de phase, une première pour Panasonic. Concrètement, là où la détection de contraste va avoir besoin de détecter des points de netteté dans l’image avec un système de balayage, la détection de phase, plus rapide, va mesurer la distance de manière plus précise grâce à l’écart entre chaque photosite du capteur.

Panasonic annonce par ailleurs un autofocus sur 779 points ainsi qu’un système hybride faisant toujours la part belle à la détection de contraste.

Du côté des caractéristiques du capteur, on retrouve ici un capteur photo CMOS au format 24 x 36 mm avec une définition de 24 mégapixels sans filtre passe-bas. L’appareil profite également d’une double sensibilité ISO native, à 100 et à 51 200 avec une plage de sensibilité totale de 100 à 51 200 ISO (50 à 204 800 ISO en mode étendu).

Le boîtier propose également une vitesse d’obturation pouvant varier de 1/8000s à 60 secondes. Le mode rafale permet quant à lui de photographier des clichés jusqu’à 9 images par seconde avec l’obturateur mécanique ou 30 images par seconde avec l’obturateur électronique.

Des capacités vidéo de haute volée

Bien évidemment, compte tenu de l’expérience de Panasonic en la matière, les performances vidéo n’ont pas été oubliées sur le Lumix S5 II. Le boîtier permet d’enregistrer jusqu’en 6K 30p 4:2:0 10 bits en h.265, en Full HD 120p en h.264 ou en C4K et 4K UHD en 4:2:2 10 bits jusqu’à 60p en interne. Il pourra également tirer partie de la connectique HDMI type A pour enregistrer des séquences en vidéo RAW ou ProRes à l’aide d’un enregistreur Atomos Ninja V moyennant une mise à jour payante et optionnelle.

Notons cependant que, comme le premier Lumix S5, le S5 II va recadrer les vidéos enregistrées en 4K et C4K à 60p avec un crop de x1,5. Pour profiter de l’entièreté du capteur, il faudra nécessairement passer par une vitesse maximale de 30p pour la 4K, la C4K, la 5,9K ou la 6K.

Parmi les autres nouveautés du Lumix S5 II, on peut citer un nouveau stick permettant de naviguer et de faire la mise au point vers huit directions — contre quatre précédemment — et un viseur Oled de 6,3 millions de points. L’écran, quant à lui, reste identique à celui du Lumix S5 avec un système de rotule permettant de l’orienter à 180 degrés.

On retrouve également un emplacement pour deux cartes SD au format UHS-II. Enfin, Panasonic a intégré un nouveau système de stabilisation baptisé Active IS. Celui-ci fonctionne sur cinq axes et est censé permettre un gain jusqu’à 5 stops sur le capteur seul et jusqu’à 6,5 stops avec un objectif photo stabilisé.

Le Panasonic Lumix S5 II sera disponible à compter de la fin janvier. Il sera proposé en France au prix de 2199 euros sans objectif et à 2499 euros en kit avec une optique 20-60 mm (f/3,5-5,6).

NB : Notre journaliste Geoffroy Husson était à Valence dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Panasonic.



au meilleur prix ?

