Panasonic améliore encore la vidéo sur ses derniers appareils photo

Panasonic a annoncé une plus grande compatibilité pour l'enregistrement externe de vidéos sur ses Lumix S5 II et Lumix S5 IIX.

Alors que Panasonic avait déjà présenté ses Lumix S5 II et S5II X en janvier dernier, le constructeur japonais vient d’annoncer plusieurs bonnes nouvelles pour les utilisateurs de ses appareils photo hybrides plein format.

Du côté du Lumix S5 II, on savait que Panasonic allait proposer une mise à jour payante permettant de tirer profit de la prise HDMI afin d’enregistrer des séquences en vidéo RAW ou ProRes à l’aide d’un enregistreur Atomos Ninja V. Panasonic va finalement un peu plus loin en ajoutant la prise en charge du format Blackmagic RAW avec cette mise à jour. De quoi permettre au boîtier sorti en janvier de faire jeu égal avec le S5 II X attendu pour le mois prochain. Par ailleurs, Panasonic a également annoncé une mise à jour, gratuite cette fois-ci, ajoutant le mode Live View Composite. Celui-ci va permettre aux photographes de visualiser directement à l’écran le rendu attendu sur des compositions de photos prises en longue exposition.

Une plus grande compatibilité pour le Lumix S5 IIX

Panasonic a également livré quelques informations concernant le Lumix S5 II X, le modèle davantage encore orienté vers la vidéo de la nouvelle gamme. Alors que le boîtier sera disponible à la fin du mois, le constructeur japonais livre quelques informations concernant la compatibilité avec les enregistreurs externes. En plus de l’Atomos Ninja V+, l’appareil pourra permettre l’enregistrement des vidéos en RAW vers les Atomos Ninja V et Atomos Shogun Connect pour les formats Blackmagic RAW et ProRes RAW. Le format Blackmagic RAW sera également compatible avec les Blackmagic Vuideo Assist 5″ et 7″ 12G HDR.

Pour rappel, le Panasonic Lumix S5 II X est très semblable au Lumix S5 II dont il se distingue essentiellement par son marquage noir au lieu du classique blanc. Il propose également l’enregistrement externe aux formats RAW sans surcoût là où le Lumix S5 II nécessitera une mise à jour payante.

