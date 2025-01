Panasonic améliore ces quatre appareils photo avec plusieurs nouveautés

Panasonic a annoncé l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour plusieurs de ses appareils full frame et micro 4/3, les Lumix S5 II, S5 IIX, GH7 et G9 II.

Alors que Panasonic continue à sortir de nouveaux appareils photo, la marque japonaise n’en oublie pas pour autant ses anciens modèles. Ce jeudi, Lumix a ainsi annoncé une mise à jour permettant d’ajouter plusieurs fonctionnalités sur quatre de ses boîtiers full frame et micro 4/3, le Panasonic Lumix GH7, le Panasonic Lumix G9 II, le Panasonic Lumix S5 II et le Panasonic Lumix S5 IIX.

La première de ces nouveautés concerne le marqueur de cadre, qui va permettre aux appareils de simuler plusieurs cadres en même temps à l’écran. De quoi aider les vidéastes à visualiser les possibilités de recadrage directement lors de la prise de vue, pour générer à la fois des séquences horizontales et verticales à partir d’une vidéo.

La seconde nouveauté concerne encore la vidéo avec le format MP4 (Lite), inauguré avec le Lumix S9, qui va permettre d’enregistrer sur l’ensemble du capteur, mais avec des fichiers plus légers.

Lumix a également ajouté une compatibilité étendue à son application Lumix Lab. Pour rappel, celle-ci permet déjà de partager des LUTs afin de donner un style à sa photo. Désormais, l’application permettra de contrôler le boîtier au moment de la prise de vue, mais aussi récupérer les photos de l’appareil vers le smartphone. Pour les Lumix S5 II et S5 IIX, une fonction de streaming sans fil est aussi proposée.

La mise à jour de Panasonic va par ailleurs permettre une « meilleure stabilité opérationnelle », ainsi qu’une amélioration de l’autofocus pour une détection plus précise des sujets et notamment des avions ou des trains.

Enfin, la mise à jour va ajouter un nouveau mode de zoom de « recadrage » (zoom numérique) et un zoom « hybride », utilisant à la fois le zoom optique de l’objectif et le zoom numérique.

Ces nouveautés sont disponibles dès ce jeudi pour les appareils photo Lumix. Dans le détail, voici les nouveautés proposées pour chaque appareil photo :

