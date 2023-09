Lumix G9 II : cet appareil photo d’action va faire de l’ombre aux meilleurs boîtiers vidéo

Panasonic vient de présenter son Lumix G9 II, un appareil orienté photo qui n'a rien à envier aux modèles axés vidéo de la marque.

Depuis quelques années, Panasonic semblait se concentrer avant tout sur le développement de sa gamme d’appareils photo full frame avec les S1, S5, S5 II et S5 IIX. Il n’en est finalement rien et, après avoir surtout chouchouté sa gamme orientée vidéo, avec les Lumix GH5 II et Lumix GH6, Panasonic a finalement présenté, ce mardi, un successeur à sa gamme micro 4/3 orientée vers la photo, le Panasonic Lumix G9 II.

Pour rappel, le premier Panasonic Lumix G9 a été lancé fin 2017, il y a déjà près de six ans. Si Panasonic l’a par la suite décliné en plus petit format avec le Lumix GX9, début 2018, on était sans nouvelle de la gamme photo G — à capteur 4/3″ — du constructeur japonais depuis lors.

Même si, de par son nom, le Panasonic G9 II semble surtout s’adresser aux photographes, il s’agit en fait d’un boîtier micro 4/3 particulièrement haut de gamme et extrêmement polyvalent, orienté aussi bien photo que vidéo. De quoi faire un peu d’ombre au Lumix GH6 lancé l’an dernier.

Une rafale jusqu’à 75 images par seconde

Du côté de la photo d’abord, on a droit ici à un appareil d’un capteur photo de 25,2 Mpx au format 4/3″ associé à un nouveau processeur Venus Engine. Surtout, l’appareil propose des caractéristiques superlatives en termes de prise de vue. Il est par exemple doté d’une rafale pouvant aller jusqu’à 75 images par seconde avec l’obturateur électronique sans suivi d’autofocus (et jusqu’à 60 images par seconde en autofocus continu). La mémoire tampon est alors de 200 clichés en RAW+JPG. On peut également compter sur une prérafale configurable de 0,5 à 1,5 seconde pour s’assurer d’enregistrer des clichés avant qu’on ait appuyé sur le bouton de déclenchement. Un mode haute résolution à main levée — profitant de la stabilisation du capteur — est également intégré pour enregistrer des clichés en RAW+JPG de 100 millions de pixels, au format 11552 x 8672 pixels.

Le boîtier est par ailleurs doté d’une stabilisation du capteur seul permettant un gain de 7,5 IL, sans même compter sur la stabilisation optique qui permet de gagner jusqu’à 8 IL. Comme sur le Lumix GH6, Panasonic propose un double circuit pour la prise de vue permettant d’utiliser simultanément un enregistrement sur le circuit haute sensibilité et basse sensibilité. De quoi proposer une plage dynamique de plus de 13 IL en vidéo V-Log avec des informations aussi bien dans les plus hautes lumières que dans les ombres.

Le premier Lumix micro 4/3 avec autofocus hybride

Le nouveau Panasonic Lumix G9 II est également le premier appareil photo micro 4/3 de Panasonic à adopter le nouvel autofocus hybride du constructeur, inauguré l’an dernier avec les Lumix S5 II et S5 IIX. Pour rappel, cet autofocus utilise aussi bien la détection de contraste — technologie historique de Panasonic — que la corrélation de phase, pour une meilleure réactivité, notamment en vidéo. Pour ce faire, le Lumix G9 II va utiliser 779 points d’autofocus.

Du côté de l’ergonomie, le Lumix G9 II n’a pas grand-chose à envier au GH6 ou à un boîtier full frame compte tenu de son gabarit plutôt imposant. Il est doté d’un viseur électronique Oled de 3,38 millions de points avec un facteur de grossissement de 0,8 x ainsi que d’un écran orientable sur rotule de 3 pouces avec 1,84 million de points. Le boîtier propose par ailleurs deux tiroirs pour carte SD UHS-II — mais pas de port CFExpress — une prise HDMI Type-A, un joystick 8 directions et une prise USB-C pouvant être utilisée en même temps pour recharger l’appareil et pour l’alimenter. Cette prise USB-C peut également être utilisée pour brancher un SSD afin de profiter d’un stockage pour les vidéos.

Un appareil également très doué en vidéo

Du côté de la vidéo justement, le Panasonic Lumix G9 va pouvoir profiter d’un enregistrement en interne en C4K 4:2:2 10 bits jusqu’en 60p, 5,7K 4:2:0 10 bits jusqu’en 60p, C4K 10 bits 100p ou Full HD 10 bits 240p pour des ralentis. Grâce à un SSD connecté en USB-C — la connectique HDMI ne permet pas de passer par un enregistreur externe — on va pouvoir enregistrer des séquences en ProRes 422 HQ jusqu’en 5,7K 30p. En revanche, contrairement au GH6, le Lumix G9 II ne va pas permettre d’enregistrer de vidéo en format ProRes RAW ou Blackmagic RAW.

Le Panasonic Lumix G9 II sera disponible dans le courant du mois de novembre au prix de 1899 euros boîtier nu, ou en kit avec un objectif photo 12-60 mm f/2,8-4,0 (équivalent 24-120 mm) à 2499 euros. Un second kit avec une optique 12-60 mm f/3,5-5,6 sera quant à lui affiché à 2099 euros. À titre de comparaison, le Lumix GH6 est quant à lui proposé désormais autour de 1800 euros quand le premier Lumix G9 est proposé autour de 1000 euros pour un prix de lancement initial, en 2017, de 1699 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.