Razer dévoile le Kraken V4 Pro : un casque gaming qui ne fait aucune concession

Razer a réuni tout son savoir-faire dans son casque gaming le plus complet, mais aussi le plus cher jamais proposé par la marque. Voici ce qu’il a à proposer.

Razer enrichit sa gamme Kraken avec son casque gaming le plus sophistiqué et cher jamais conçu. Le mot d’ordre de la marque cette année est l’immersion : le Kraken V4 Pro réunit les technologies Razer Chrome et Sansa HD Haptics dans un casque haut de gamme qui fait dans la démesure.

Petite nouveauté cette année, il arrive désormais avec un hub de contrôle Oled qui permet d’accéder en quelques clics aux paramètres du casque.

Un casque immersif à retour haptique

Introduits avec le Kraken V3 Pro en 2022, les retours haptiques font leur retour avec ce V4 Pro et prennent une autre dimension. Il s’agit désormais de la technologie Sensa HD Haptics, aussi présente dans le coussin Razer Freya, qui promet « une expérience sensorielle qui floute la frontière entre l’action en jeu et la réalité ». Le casque vibrera en fonction du contenu affiché à l’écran avec la possibilité d’en paramétrer l’intensité en quelques clics.

Razer propose cette année un hub de contrôle USB avec écran Oled qui permet davantage de personnalisation. Vous pouvez ainsi gérer vos sources audios (PC, console) leurs différents volumes, l’intensité du retour haptique et bien d’autres paramètres issus du logiciel Synapse. Il est même possible d’afficher des informations système ou de personnaliser l’image d’accueil.

Quatre modes de connectivités

Le Kraken V4 Pro est un casque polyvalent qui est non seulement compatible PC, mais aussi PlayStation, en filaire (USB, jack 3,5mm) ou sans fil (Razer Hyperspeed et Bluetooth). Le hub de contrôle vous permettra de passer d’une source à l’autre très simplement.

Et petite nouveauté cette année : le Bluetooth et l’HyperSpeed 2,5 GHz pourront être connectés en même temps pour faciliter la transition entre vos différents appareils.

Au niveau du son, le casque embarque des écouteurs en bio-cellulose de 40 mm qui promettent une meilleure clarté du son mais aussi des basses profondes. Enfin, on retrouve le micro rétractable du BlackShark V2 Pro, l’un des meilleurs du marché sur un casque sans-fil selon nos tests.

Prix et disponibilité

Le casque Razer Kraken V4 Pro est disponible dès maintenant sur le site de Razer et certains e-commerçants au tarif conseillé de 449 euros.

C’est de loin le plus cher du marché sur ce segment, notamment par rapport au Logitech ASTRO A50 X et ses 350 euros. Le casque embarque les deux technologies propriétaires de la marque (Sensa HD Haptics et Chroma) ainsi qu’un nouveau hub de contrôle USB avec écran Oled.

À voir si ces différentes propositions apportent un vrai plus ou se révèlent être de simples gimmicks.