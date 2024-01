Une meilleure version du Samsung Galaxy S24 sans surcoût : voici l’offre de précommande SFR

512 Go au prix de 256 Go, 1 To au prix de 512 Go, tels sont les cadeaux de SFR pour les précommandes de la nouvelle gamme Samsung Galaxy S24. Un bon plan qui permet d’économiser jusqu’à 240 euros en fonction du modèle choisi.

Comme à son habitude, Samsung profite du début de l’année pour dévoiler sa nouvelle génération de smartphone très haut de gamme. C’est donc tout naturellement que le constructeur sud-coréen a présenté les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra lors d’une conférence dédiée le mercredi 17 janvier.

Plus qu’une simple mise à jour du design et un rafraîchissement de la fiche technique, cette cuvée de smartphones a pour ambition de marquer le segment du très haut de gamme en faisant la part belle à l’intelligence artificielle. IA générative, traduction en temps réel… La panoplie complète des outils d’IA grand public est de la partie.

Déjà disponibles à la réservation, les nouveaux fleurons de Samsung bénéficient d’un bel avantage. En cas de précommande, la capacité de stockage est doublée pour certains modèles, et ce, sans toucher au prix de l’appareil. SFR va même plus loin en offrant un bonus de reprise allant jusqu’à 150 euros en cas de revente d’un ancien smartphone pour les Galaxy S24.

Plus fin, plus résistant

S’il reprend le design de la précédente génération dans les grandes lignes, le Galaxy S24 ne se place pas comme une simple copie. Les bordures s’aplatissent, laissant la mode des tranches bombées aux téléphones de milieu de gamme. Un choix qui ne perturbe en rien la prise en main excellente des smartphones de Samsung.

De son côté, la version Ultra du Galaxy S24 se peaufine grâce au choix d’un nouveau matériau. Le constructeur sud-coréen a sélectionné un cadre en titane pour entourer son fleuron. Un matériau qui permet au meilleur appareil de Samsung de gagner en résistance.

Quel que soit le modèle choisi, c’est un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz qui équipe la nouvelle gamme de Samsung. Seules la taille (6,2 pouces pour le Galaxy S24, 6,7 pouces pour le S24 Plus et 6,8 pouces pour le Galaxy S24 Ultra) et la définition diffèrent. Le petit modèle se contente du Full HD+, tandis que les deux grands profitent du QHD+.

I.A. pas de limite

Le véritable atout de la gamme Galaxy S24 réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle. Car ici, l’I.A. ne se contente pas d’optimiser le traitement des photos, comme sur la plupart des smartphones haut de gamme. Non, la technologie Galaxy AI va beaucoup plus loin.

Ne serait-ce que sur l’image. Galaxy AI apporte la possibilité de retoucher une photo en y déplaçant un élément, sans avoir à utiliser de logiciel de retouche. Le détourage est instinctif, ce qui permet à un néophyte de s’amuser avec un cliché sans se prendre la tête. Mieux : Galaxy AI peut redresser une photo capturée de travers, en se fondant sur le fond de l’image pour générer des bordures.

La vidéo profite aussi de Galaxy AI, avec l’apparition d’un mode Instant Slow Mo très efficace. Celui-ci transforme une vidéo enregistrée à 30 ou 60 FPS en ralenti à 240 FPS. Les images manquantes sont ainsi créées par l’intelligence artificielle.

Cependant, l’effet waouh de l’I.A. des Galaxy S24 ne s’arrête pas là. En cas de doute sur la formulation d’un texte, l’I.A. peut réécrire ce texte, sur n’importe quel ton, à la demande de l’utilisateur. Il est même possible de traduire en temps réel ledit texte. Un allié parfait, donc, pour envoyer un mail important à un destinataire étranger sans risquer de faire un impair. Enfin, ces smartphones premium peuvent servir d’interprètes en temps réel lors d’une conversation téléphonique, ou en direct.

Une fiche technique en renfort de l’I.A.

Bien entendu, pour supporter une intelligence artificielle aussi poussée, les Galaxy S24 ne pouvaient pas minimiser leur fiche technique.

Les Galaxy S24 et S24 Plus accueillent ainsi la nouvelle puce Exynos 2 400, avec respectivement 8 et 12 Go de RAM. Une configuration qui encaisse sans problème les usages courants comme les actions plus poussées, notamment celles impliquant Galaxy AI. Une confortable batterie de 4 000 mAh (charge rapide de 25 W en filaire et 10 W sans fil) se charge d’alimenter tout ce beau monde.

Le Galaxy S24 Ultra, lui, mise sur le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci est accompagné de 12 Go de RAM, ce qui lui permet de rester performant, même dans les tâches gourmandes. Sans surprise, un téléphone aussi puissant se doit d’embarquer une batterie particulièrement endurante. C’est pourquoi Samsung équipe son Galaxy S24 Ultra d’une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 45 W.

SFR double le stockage

Pour fêter l’arrivée de cette gamme de smartphones vraiment prometteuse, SFR met en place deux jolis bonus de précommande. Ainsi, pour toute réservation du Galaxy S24 avant le 30 janvier prochain, la version 256 Go tombe à 899 euros, contre 949 euros normalement, soit le même prix que la mouture avec 128 Go de stockage.

Cette possibilité de doubler la mémoire interne sans surcoût ne s’applique pas qu’au Galaxy S24 classique. Le Galaxy S24 Plus 512 Go est ainsi facturé 1 169 euros au lieu de 1 289 euros.

Même le Galaxy S24 Ultra jouit de ce bon plan. Avec 1 To de stockage, le meilleur téléphone de Samsung est vendu 1 589 euros chez SFR, au lieu de 1 829 euros. Quant à la mouture 512 Go, elle passe à 1 469 euros contre 1 589 euros habituellement.

L’autre cadeau de SFR est la mise en place d’un bonus de reprise. Ainsi, en cas de revente d’un ancien smartphone pour l’achat d’un Galaxy S24 classique, l’opérateur offre 100 euros de bonus en plus du montant de revente dudit téléphone. Ce bonus peut grimper jusqu’à 150 euros pour l’achat d’un Galaxy S24 Ultra.