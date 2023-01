Sennheiser lance des écouteurs sans fil au prix extravagant pour mieux entendre vos proches

Sennheiser a dévoilé ses Conversation Clear Plus, des écouteurs sans fil conçus avant tout pour chasser les bruits ambiants et vous aider à mieux entendre les personnes autour de vous.

À l’occasion du CES de Las Vegas, qui ouvre ses portes ce jeudi, Sennheiser a dévoilé de nouveaux écouteurs sans fil. Particularité de ceux-ci, ils tirent parti de l’expérience de l’entreprise qui a justement racheté la division grand public de la marque allemande en 2021 : Sonova.

Il faut dire que l’entreprise suisse Sonova n’est pas totalement étrangère aux technologies audio puisqu’elle est spécialisée dans les dispositifs d’aide auditive. À ce titre, elle propose déjà des prothèses pour les personnes malentendantes. C’est justement dans ce domaine que Sennheiser a dévoilé ce jeudi ses derniers écouteurs en date, les Sennheiser Conversation Clear Plus.

Derrière ce nom à rallonge, on retrouve en fait la gamme Clear, déjà utilisée par la marque allemande pour son dispositif d’écoute pour téléviseur, les Sennheiser TV Cleat Set. Néanmoins, les Sennheiser Conversation Clear Plus sont, comme leur nom l’indique, avant tout destinés à profiter de ses conversations, en particulier dans les environnements bruyants.

Ils utilisent un système de microphones pour analyser les bruits ambiants et les voix des personnes autour de vous pour filtrer la pollution sonore et retranscrire uniquement les voix dans les écouteurs. Cette fonctionnalité reprend en fait celle que l’on connaît bien lors de la réduction de bruit déjà intégré aux écouteurs sans fil durant les appels vocaux.

Trois modes de réduction de bruit

Par ailleurs, les écouteurs profitent également d’une réduction de bruit active plus simple, permettant de réduire l’ensemble des sons ambiants ainsi que d’un mode transparent baptisé « ambient awareness ». Sennheiser va également permettre aux utilisateurs de sélectionner le type d’environnement dans lequel ils se situent pour profiter d’une isolation plus ou moins forte en fonction de leurs besoins avec un mode « relax », un mode « communication » et un mode « streaming ».

Ces paramètres pourront être réglés au sein d’une application dédiée, baptisée Conversation Clear Plus, et non pas à l’aide de l’application Sennheiser Smart Control traditionnellement utilisée par la marque allemande.

Les Sennheiser Conversation Clear Plus // Source : Sennheiser Les Sennheiser Conversation Clear Plus dans leur boîtier // Source : Sennheiser

Bien évidemment, les Sennheiser Conversation Clear Plus étant des écouteurs sans fil, ils peuvent être connectés au smartphone en Bluetooth. L’autonomie annoncée par la firme est de 27 heures à l’aide du boîtier de recharge. On ignore cependant quelle est l’autonomie des écouteurs seuls ou si cette durée mesurée l’est avec ou sans réduction de bruit.

Les Sennheiser Conversation Clear Plus sont d’ores et déjà proposés en précommande et seront disponibles à la vente à compter du 20 janvier. Il faudra cependant payer le prix fort pour s’en équiper puisque les écouteurs sont annoncés au prix de 849 euros.

