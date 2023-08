Ambeo Soundbar Mini : Sennheiser lance une barre de son Dolby Atmos compacte et (plus) accessible

Sennheiser vient d'annoncer une barre de son compacte sous la barre des 1000Â euros, l'Ambeo Soundbar Mini.

Sennheiser a beau être un jeune acteur sur le marché des barres de son, le constructeur allemand s’est cependant fait remarquer pour des modèles particulièrement haut de gamme avec une excellente spatialisation et des effets surround et Dolby Atmos incomparables sur le marché. Après s’être attaqué aux modèles très haut de gamme avec ses Ambeo Soundbar Plus et Ambeo Soundbar Max, Sennheiser veut désormais conquérir le milieu de gamme avec sa nouvelle barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini.

Annoncée à l’occasion de l’IFA de Berlin qui ouvre ses portes cette semaine, la Sennheiser Ambeo Soundbar Mini est une barre de son bien plus accessible que les deux modèles précédents du constructeur. Elle se veut également plus compacte et a pour ambition de s’attaquer aux références du genre, qu’il s’agisse de la Bose Smart Soundbar 900 ou de la Sonos Beam (Gen 2).

Une barre de son Dolby Atmos à la connectivité complète

Pour ce faire, la nouvelle Ambeo Soundbar Mini intègre quatre haut-parleurs large bande de 40 mm de diamètre et deux woofers spécifiquement dédiés aux graves. De quoi permettre, sur le papier, une réponse en fréquence de 43 à 20 000 Hz. La barre de son intègre par ailleurs un système de virtualisation — grâce à une autocalibration — lui permettant d’être compatible avec les films, séries et musiques aux formats Dolby Atmos, DTS:X et Sony 360 Reality Audio. Concrètement, Sennheiser promet que ce système de virtualisation permettra à la barre de son d’émuler un système audio 7.1.4. Il devrait également permettre d’ajouter des effets surround et verticaux à des films mixés uniquement en stéréo ou en 5,1.

Du côté de la connectivité, l’Ambeo Soundbar Mini est dotée d’une prise HDMI 2.1 compatible eARC, d’une prise USB-A utilisée pour alimenter des appareils externes (comme une clé HDMI), du Bluetooth 5.0 (avec support des codecs AAC et SBC) et du Wi-Fi. La barre de son profite ainsi d’un Chromecast intégré, mais aussi d’AirPlay 2, de Spotify Connect et de Tidal Connect. Elle est en outre équipée de l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

Une barre de son Sennheiser compacte et accessible

Là où l’Ambeo Soundbar Mini se distingue cependant de ses grandes sœurs, c’est au niveau de ses dimensions de 700 x 100 x 65 mm, contre 1051 x 121 x 75 mm pour l’Ambeo Soundbar Plus. Bien plus compacte, elle est affichée à un tarif plus accessible de 799 euros au lancement.

Envie de rejoindre une communautĂ© de passionnĂ©s ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.