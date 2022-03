Sonos coupe le micro de son enceinte Roam pour mieux baisser le prix

Comme pour la Sonos One SL, le spécialiste de l'audio a décidé de dégainer une version allégée en fonctions et en prix de son enceinte nomade. La Sonos Roam SL arrive en France et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son aînée.

La même ou presque. À première vue, rien ne distingue la Sonos Roam SL de la Sonos Roam, si ce n’est leur nom et… un tout petit bouton tactile qui a disparu sur l’un des côtés (ou le haut si vous mettez l’enceinte à la verticale).

Pour le reste, c’est la même enceinte nomade qui nous avait tant plu par sa proposition, sa qualité audio, son autonomie et sa possibilité enfin chez Sonos de fonctionner en Bluetooth comme en Wi-Fi. Avec son design triangulaire et antichoc, à positionner à l’horizontale comme à la verticale.

La même, mais sans voix

La Sonos Roam SL reprend donc la même recette avec une nuance de taille : elle se débarrasse de son micro et donc de la possibilité de fonctionner avec un assistant vocal (Amazon Alexa ou Google Assistant).

La Sonos Roam SL a perdu le bouton micro // Source : Sonos La zone des boutons de contrôle // Source : FRANDROID / Arnaud GELINEAU

Mine de rien, c’est une modification peu anodine, qui va trouver son public. Comme la Sonos One ou la Sonos Arc qui avaient sorti par la suite des déclinaisons dépourvues de micro, la Sonos Roam SL revient aux fondamentaux de l’enceinte Bluetooth à emporter avec soi partout.

Tout comme la Roam, vous allez pouvoir la mettre en stéréo avec une autre Sonos Roam SL ou une Sonos Roam. Elle profite de l’option économie d’énergie pour s’éteindre complètement quand vous ne l’utilisez plus depuis un moment. Elle résiste tout autant à l’eau et à la poussière (IP 67), et promet une autonomie longue durée jusqu’à 10 jours en veille et 10 heures en lecture continue.

Prix et disponibilité de la Sonos Roam SL

Si la Roam SL perd son micro, elle ne perd pas tout à fait au change. Son prix s’en trouve aussi diminué. En précommande depuis ce mardi, elle sera ainsi disponible dès le 15 mars à 179 euros au lieu de 199 euros pour la Sonos Roam.

Il faut néanmoins noter que c’était aussi le prix initial de la Roam avant que la marque américaine n’augmente ses prix à l’automne 2021 en raison de la pénurie…

