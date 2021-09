Pénurie : Sonos augmente le prix de certaines enceintes et barres de son

En raison de la pénurie actuelle de composants, Sonos a annoncé une hausse du prix de certaines enceintes, barres de son et produits divers du spécialiste audio. Des augmentations jusqu'à 100 dollars du prix actuel.

Si l’on parle beaucoup de problèmes de stocks et de productions avec la pénurie actuelle de composants qui touche les fabricants d’appareils tech, on pense moins souvent à une autre conséquence : la hausse des prix.

Ce qui est rare est cher dit l’adage. Ce serait un coup en ce moment à faire flamber tous les produits tech les uns après les autres. Il se murmure que le fondeur de semiconducteurs TSMC pourrait augmenter ses tarifs, entraînant une réaction en chaîne qui aboutirait à un coup dur pour votre portefeuille. Et les premiers cas commencent à fleurir « officiellement ».

Sonos, spécialiste audio américain, a ainsi annoncé, vendredi lors de son bilan fiscal trimestriel, que ses enceintes connectées, barres de son et autres appareils audio verraient leur prix augmenter. On parle de hausse de 10 dollars (environ 8,5 dollars) pour l’enceinte portable Sonos Roam (179 dollars à venir) à plus de 100 dollars (environ 85 euros) pour la dernière barre de son Arc (899 dollars bientôt). En cause, les contraintes d’approvisionnement toujours d’actualité.

Tous les produits Sonos ne sont pas concernés

La marque a expliqué avoir pris en compte « des facteurs d’offre et de demande » avant de prendre sa décision. Elle a confié à The Verge suivre l’évolution du marché, sa dynamique, mais aussi les coûts des composants et le « paysage concurrentiel ». Les pénuries de puces, qui pourraient durer jusqu’en 2022, ont visiblement un impact sur la production et des répercussions sur le prix.

À compter du dimanche 12 septembre, Sonos va donc revoir la facturation à la hausse aux États-Unis dans un premier temps. Mais rien ne laisse envisager que la France soit épargnée par la suite. Cela ne concerne pas toute la gamme d’appareils Sonos, la Sonos Move, le Sonos Boost et le Sonos Port restent notamment au même prix. Mais les plus populaires figurent dans la première liste fournie par le fabricant :