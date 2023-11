Sonos : économisez jusqu’à 200 euros sur les meilleures enceintes du constructeur

Hors période de soldes, la fin de l’année est sans doute le moment le plus propice pour réaliser de bonnes affaires. Preuve en est avec Sonos, qui propose en ce moment jusqu’à 200 euros de réduction sur une bonne partie de son catalogue.

Si vous êtes un habitué de nos colonnes, et que vous vous intéressez un tant soit peu à l’univers des barres de son ou à l’audio tout court, vous n’êtes pas sans connaître Sonos. Il faut dire que les produits proposés par la marque californienne ne laissent pas indifférent. La raison ? Une partition sonore qui vise l’excellence, un design et une conception impeccables, mais aussi une modularité et une polyvalence dont peu de concurrents peuvent se targuer.

Investir dans du matériel signé Sonos, c’est investir dans un écosystème très complet. Un écosystème qui permet de créer l’installation sonore de ses rêves, en toute simplicité, à son rythme, que ce soit à l’échelle d’un home cinéma ou de toute une maison. Si vous cherchez à vous lancer dans une installation de ce type, ou bien à améliorer votre équipement actuel, c’est le bon moment : Sonos tient en ce moment ses promotions de fin d’année. L’occasion d’obtenir des remises sur une bonne partie des produits du constructeur, entre barre de son, enceintes nomades et caissons de basses.

Pour les plus impatients, voici notre sélection Sonos en promotion :

Sonos Roam : une enceinte nomade et polyvalente

Si vous cherchez une enceinte capable de vous suivre partout, mais que vous ne souhaitez pas rogner sur la qualité du son et profiter de fonctionnalités de premier ordre, le Sonos Roam est sans aucun doute l’enceinte qu’il vous faut. Son plus gros atout ? La polyvalence. Le Roam est tout aussi capable de vous accompagner le temps d’une soirée à l’extérieur que de s’intégrer à un setup déjà existant grâce à sa connectivité Bluetooth et Wi-Fi. La présence d’un micro lui permet aussi de se métamorphoser en enceinte connectée pour piloter votre setup à la voix, ou d’accéder aux services d’Alexa ou de Google Assistant. L’assistant maison, Sonos Voice Control, est aussi disponible et est capable d’assurer la protection de vos données personnelles.

Fidèle à sa réputation, Sonos livre ici une partition sonore très satisfaisante grâce à une architecture acoustique parfaitement maîtrisée. Grâce à la technologie TruePlay « automatique », le Roam est capable de s’adapter à toutes les configurations pour délivrer la meilleure expérience sonore sur mesure. Un plus souligné dans le test réalisé par Frandroid, et qui lui avait valu un joli 8/10. En ce moment, le Sonos Roam, dans sa version classique ou colorée, bénéficie d’une réduction de 50 euros qui fait descendre son prix à 149 euros.

Le Sonos Roam SL, qui propose les mêmes caractéristiques que la Roam exception faite du micro, perd, lui aussi, 50 euros sur son prix habituel et tombe à 129 euros pour les promotions de fin d’année de Sonos.

Sonos Arc : la quintessence du son par Sonos

À l’heure actuelle, la Arc se situe tout en haut du catalogue de Sonos. Cette barre de son embarque tout le savoir-faire du constructeur et propose une expérience sonore aussi complète que qualitative. Dotée de onze haut-parleurs, huit woofers et trois tweeters, la Arc propose un son riche et profond. Mieux, grâce à la disposition de ses haut-parleurs, elle est capable de créer une spatialisation virtuelle en Dolby Atmos. Un atout souligné, et apprécié lors du test réalisé par Frandroid.

Sonos oblige, il est possible d’ajouter des haut-parleurs et un caisson de basse à votre installation en toute simplicité afin de créer un véritable home cinéma compatible Dolby Atmos. Dernier atout, l’application Sonos qui permet de configurer et piloter simplement l’intégralité de votre système ou d’ajouter vos services musicaux préférés. Cette barre de son haut de gamme, habituellement proposée à 999 euros bénéficie actuellement d’une réduction de 200 euros, et voit donc son prix tomber à 799 euros.

Sonos Beam (Gen 2) : un son précis et puissant

Lorsque Sonos décide de mettre à jour l’une de ses références les plus appréciées, il n’y va pas avec le dos de la cuillère. La seconde génération de Sonos Beam, sortie en 2021, en est la parfaite illustration. Pourquoi ? Tout simplement parce que le constructeur a décidé d’y intégrer le Dolby Atmos. De quoi enrichir le son déjà excellent de la Beam, et lui offrir une spatialisation avancée qui permet de s’immerger plus profondément dans les contenus que vous consommez, films comme jeux.

Au-delà de la qualité du son (une constante chez Sonos), cette Beam (Gen 2) propose une multitude de petits à côtés fort sympathiques. La possibilité d’intégrer cette barre de son à un home cinéma ou un système de son multiroom est bien évidemment présent, et l’application Sonos reste toujours aussi utile pour contrôler l’ensemble de vos appareils. De quoi obtenir 8/10 à l’occasion de son test. Durant les promotions de fin d’année Sonos, la Beam (Gen 2) perd 110 euros et passe donc à 439 euros.

Sonos Ray : redécouvrez le son de tous vos contenus

Dernière barre de son lancée par Sonos, la Ray est aussi la moins onéreuse du catalogue. Est-ce que cela signifie que le constructeur a dû faire des concessions pour réduire la facture ? Pas vraiment. Même si la Sonos Ray embarque naturellement moins de haut-parleurs que ses grandes sœurs à cause de son petit gabarit, et doit donc se cantonner à un son stéréo, cette réduction n’affecte pas la signature sonore chère à Sonos. Ce point à d’ailleurs été salué durant son test réalisé l’année passée.

En dépit de son petit gabarit, elle propose un son précis, avec des graves qui sonnent juste, et un très bon rendu des voix. Parfaitement intégrée à l’écosystème Sonos, elle peut être associée à des enceintes Sonos One ainsi qu’à un caisson de basse de la marque pour proposer un véritable son Surround. Elle peut aussi rejoindre une installation multiroom en un tournemain. Très abordable à son lancement avec un prix sous la barre des 300 euros, la Sonos Ray perd 60 euros et tombe à 239 euros pour les promotions de fin d’année du constructeur.

Sonos Sub (Gen 3) ou Sub mini : enrichissez votre installation avec un caisson de basses

Toute la beauté des produits Sonos réside dans leur complémentarité. Chaque barre de son peut ainsi être connectée en toute simplicité à des enceintes supplémentaires ainsi qu’à un caisson de basses pour créer un système sonore complet (et profiter du Dolby Atmos par exemple), ou bien une installation multiroom. Le Sub (Gen 3) par exemple, a vocation à intégrer une installation home cinéma pour enrichir le son proposé par une barre de son grâce à des graves puissants.

Au-delà des avantages certains qu’il apporte en matière de restitution du son, le Sonos Sub (Gen 3) se démarque par un design tout en finesse, loin de ce que peut proposer la concurrence. Une esthétique travaillée qui abrite un système finement pensé. Dans ses entrailles, le Sub (Gen 3) renferme une paire de haut-parleurs spécialement conçus pour annuler les vibrations et les distorsions, et donc proposer un son le plus pur possible. Habituellement proposé à 899 euros, le Sonos Sub (Gen 3) profite des promotions de fin d’année de Sonos pour se délester de 180 euros, et faire descendre sa facture à 719 euros.

Lancé il y a un peu plus d’un an, le Sonos Sub Mini est venu enrichir l’offre de Sonos en matière de caisson de basse. Avec elle, le constructeur souhaite proposer une version plus abordable du Sonos Sub (Gen 3), pour accompagner ses barres de son d’entrée (Ray) et de milieu de gamme (Beam). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est accomplie.

Côté design déjà, le Sub Mini porte bien son nom avec une forme cylindrique assez inédite qui abrite deux woofers de 15 cm. Ces derniers ont d’ailleurs été agencés dos à dos afin de limiter les vibrations (ces dernières s’annulant mutuellement). Proposée à 499 euros, elle profite d’une remise de 100 euros qui la fait chuter à 399 euros. Un prix raisonnable pour donner un coup de fouet à votre installation sonore.