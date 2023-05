Sony lance un nouvel appareil compact pour se filmer sans prise de tête

Sony a dévoilé son nouvel appareil compact dédié au vlogs et aux créateurs de contenus, le ZV-1 II, un petit appareil qui vous permet de filmer facilement sans se soucier des réglages.

De plus en plus, les constructeurs d’appareils photo s’adressent à une audience bien particulière, celle des créateurs de contenus et des vidéastes qui souhaiteraient s’équiper sans prise de tête d’un appareil capable de capturer de meilleures vidéos que leur smartphone.

Sony a d’ailleurs lancé toute une gamme d’appareils de ce type, avec les modèles ZV. Après le compact ZV-1, lancé en 2020, puis le ZV-E10 à objectif interchangeable et à capteur APS-C et le ZV-E1 à capteur full-frame, il est temps pour Sony de renouveler l’ensemble de sa gamme. Cela passe d’abord par une nouvelle version du petit ZV-1, logiquement baptisé Sony ZV-1 II.

Comme pour le premier Sony ZV-1, le ZV-1 II est en fait basé sur ce que l’on connaissait déjà avec les appareils photo compacts experts de Sony, puisqu’il se base en grande partie sur l’architecture de la gamme RX100 du constructeur japonais. Le Sony ZV-1 II embarque ainsi un capteur au format 1 pouce de 20,1 mégapixels, associé à un processeur d’image Bionz X. Pour l’objectif — intégré, puisqu’il s’agit d’un appareil photo compact — on va retrouver une optique zoom équivalent 18-50 mm (f/1,8-4). De quoi permettre aussi bien des photos de paysage avec la focale grand-angle que des portraits avec le 50 mm sans trop perdre en luminosité grâce à la grande plage d’ouverture.

Un bouton pour simplifier les réglages en vidéo

Comme sur les précédents modèles de la gamme ZV de Sony, le ZV-1 II est doté d’un bouton « Bokeh Switch » qui va d’ailleurs permettre de pousser l’ouverture focale au maximum pour générer un flou d’arrière-plan sans avoir à se compliquer la vie avec les réglages. Idéal pour les débutants.

L’appareil est bien évidemment conçu avant tout pour la vidéo et propose un microphone à trois capsules avec la possibilité de choisir s’il sera orienté vers l’avant ou l’arrière de l’appareil. Il propose par ailleurs une plage de sensibilité de 125 à 12 800 ISO et un filtre ND intégré pour réduire la luminosité si vous souhaitez tout de même l’utiliser à pleine ouverture. Pour l’enregistrement vidéo, il est capable d’enregistrer des séquences jusqu’en 4K 30p ou en HD 120p. Enfin, le Sony ZV-1 II profite d’un système d’autofocus avec détection des yeux sur les humains et sur les animaux.

Le Sony ZV-1 II est dépourvu de viseur électronique, mais il embarque cependant un écran LCD tactile et rotatif sur 180 degrés permettant l’utilisation en vlog. Il se veut par ailleurs très compact et léger avec des dimensions de 60 x 105,5 x 46,7 mm et un poids de 292 grammes.

Le Sony ZV-1 II sera disponible dans le courant du mois de juin au prix de 1000 euros.

