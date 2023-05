Sony lance une barre de son Dolby Atmos et DTS:X à prix accessible

La nouvelle HT-S2000 de Sony s'affiche à moins de 500 euros tout en proposant un support du Dolby Atmos et du DTS:X.

Dans le domaine des barres de son, les formats Dolby Atmos et DTS:X se paient généralement cher avec des modèles souvent positionnés à plus de 500 euros. De son côté, Sony a décidé de jouer la carte de l’économie avec sa nouvelle barre de son milieu de gamme, la Sony HT-S2000.

Annoncée la semaine dernière, cette barre de son propose un son 3.1 avec trois voix venant de face et deux caissons de basse intégrés. Dans le détail, on retrouve ainsi un haut-parleur central pour les voix, deux haut-parleurs latéraux et deux haut-parleurs censés s’occuper en particulier des graves. Les plus aguerris remarqueront que la barre de son ne profite pas de haut-parleurs verticaux pour gérer les effets Dolby Atmos ou DTS:X. En fait, pour assurer ces effets, la Sony HT-S2000 s’appuie sur une compatibilité avec les autres enceintes du constructeur japonais, comme les Sony SRS-RA3000 qui peuvent faire office d’enceintes arrière. Sony communique également sur l’intégration de ses algorithmes Vertical Sunrround Engine — censé simuler un son vertical — et S-Force Pro — pour simuler un son surround. Il faudra cependant attendre les tests pour vérifier si le rendu est à la hauteur de la communication du constructeur.

Une barre de son qui fait office d’enceinte Bluetooth

Pour la connectique de la barre de son, la Sony HT-S2000 embarque une entrée HDMI eARC et une entrée audio optique. Elle est également compatible Wi-Fi et Bluetooth avec le support des codecs audio AAC et SBC. La barre de son ne profite cependant pas de microphones et n’est donc pas compatible avec les assistants vocaux.

La connectique de la barre de son Sony HT-S2000 // Source : Sony L’architecture de la barre de son Sony HT-S2000 // Source : Sony

Elle embarque cependant bel et bien les fonctions classiques des barres Sony comme le mode nuit pour réduire les basses ou la calibration des différentes voix.

La barre de son Sony HT-S2000 sera disponible dans le courant du mois de juin en France. Elle sera proposée au prix de 499 euros.

