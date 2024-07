Sony lance un petit appareil compact et accessible pour se lancer dans la photo et la vidéo

Sony a dévoilé son nouvel appareil photo orienté vidéo, le Sony ZV-E10 II, affichée à moins de 1500 euros.

Le premier semestre a été plutôt intense sur le front de la photo avec de nouveaux appareils lancés par Panasonic, Fujifilm, Leica ou Nikon. Pourtant, du côté de Sony, ces derniers mois ont été relativement calmes. Tapis dans l’ombre, la firme japonaise attendait finalement cette semaine pour présenter son nouvel appareil photo hybride à objectif interchangeable, le nouveau Sony ZV-E10 II.

Comme son nom l’indique, ce boîtier vient en fait succéder au premier Sony ZV-E10 lancé il y a près de trois ans. Plus globalement, il s’intègre dans la gamme ZV de Sony qui s’oriente essentiellement vers les vidéastes et les vlogueurs. Alors que les boîtiers Alpha sont essentiellement pensés pour la photo, et que les appareils FX sont pensés pour les vidéastes professionnels, les appareils ZV sont surtout pensés pour les semi-professionnels et pour se filmer en déplacement en allant au-delà du simple smartphone.

Comme le premier ZV-E10, ce nouveau Sony ZV-E10 II est équipé d’un capteur au format APS-C, cette fois avec une définition de 26 mégapixels contre 24 mégapixels pour la première génération. Ce capteur gagne par ailleurs en performances avec un technologie BSI qui permet une meilleure montée en sensibilité, de 100 à 32 000 ISO (étendu de 50 à 51 200 ISO). Ce capteur propose par ailleurs un autofocus avec 759 points et une détection de sujet pour les yeux, les animaux et les oiseaux.

Un appareil capable de filmer en 4K sans recadrage

Bien évidemment, le Sony ZV-E10 II est avant tout pensé pour un usage vidéo. À ce titre, il profite d’une captation jusqu’en 4K 60 p en 4:2:2 10 bits suréchantillonné sur une image de 5,6 K. Concrètement, cela signifie que l’intégralité du capteur est utilisée pour la captation vidéo et que celle-ci ne viendra pas recadrer au centre de l’image, même à une telle qualité d’enregistrement, comme c’est le cas pur certains modèles concurrents.

Si le Sony ZV-E10 II est conçu pour la vidéo, il peut logiquement également capturer des photos. Pour ce faire, l’appareil profite d’une rafale pouvant monter jusqu’à 11 images par seconde et d’un obturateur électronique avec une vitesse pouvant varier de 1/8000 s à 30 s en photo.

Comme l’ensemble des appareils de sa gamme SV, Sony n’a pas intégré de viseur électronique à son ZV-E10 II. À défaut, il faudra donc se contenter d’un écran LCD tactile et rotatif à 180° de 3 pouces. Il faut dire que les vidéastes utilisent plus généralement l’écran que le viseur et que, pour le vlog, la rotation de l’affichage va permettre d’avoir un retour facilité lors du tournage.

Prix et disponibilité du Sony ZV-E10 II

Le Sony ZV-E10 II sera disponible à la fin du mois de juillet en France. Il sera proposé au prix de 1100 euros sans objectif et à 1200 euros avec une optique pancake 16-50 mm (f/3,5-5,6) équivalent 24-75 mm.