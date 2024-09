Un casque parfait pour jouer avec la PlayStation 5 ?

SteelSeries élargit sa gamme de casques haut de gamme avec une nouvelle déclinaison de l’Arctis Nova 5. Ce modèle, désormais disponible en blanc, vise à séduire les joueurs à la recherche d’un setup parfait alliant style et performances pour s’harmoniser avec la PlayStation 5 et la future PlayStation 5 Pro mais pas que.

Source : SteelSeries

Référence dans le secteur du jeu vidéo, la marque SteelSeries propose une large gamme de périphériques dont des casques dédiés au jeu. Ainsi, elle vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle version de son casque Arctis Nova 5 qui était uniquement disponible en noir et dont vous pouvez lire notre test complet. Ce modèle, qui arbore désormais une robe blanche élégante, s’inscrit dans la volonté de la marque de proposer des produits adaptés à un style de vie gaming moderne et polyvalent.

Ce nouveau coloris est parfait pour les personnes qui souhaitent un setup totalement blanc, la couleur de la PlayStation 5, mais également de la future PlayStation 5 Pro récemment annoncée.

Arctis Nova 5 version blanche avec PlayStation // Source : SteelSeries

Comme le modèle original, le casque Arctis Nova 5 version blanche se positionne comme un casque sans fil haut de gamme, capable de répondre aux besoins des joueurs que cela soit sur console, mais également sur PC ou sur des appareils mobiles. En outre, SteelSeries met en avant la polyvalence de ce périphérique, conçu pour offrir une expérience audio de qualité aussi bien pour le jeu que pour l’écoute de musique ou le visionnage de films.

Des fonctionnalités pensées pour le confort et la performance

Le casque Arctis Nova 5 intègre plusieurs technologies visant à améliorer l’expérience utilisateur. Parmi elles, il y a la fonction Quick-Switch Wireless qui permet de basculer rapidement entre une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence et une connexion Bluetooth 5.3, d’où la grande polyvalence avec les différentes plateformes de jeu, de visionnage de vidéo ou d’écoute de musique. On peut, par exemple, passer d’une partie de jeu à un appel téléphonique d’une simple pression sur un bouton, sans compromettre la qualité audio.

Source : SteelSeries

À l’image du modèle Arctis Nova 7, SteelSeries propose des déclinaisons avec l’Arctis Nova 5P qui s’adresse aux joueurs PlayStation, Arctis Nova 5X proposé aux joueurs Xbox et le modèle classique Arctis Nova 5 pour les joueurs sur PC et autres plateformes. L’idée est de s’assurer que le protocole sans fil propriétaire fonctionne parfaitement avec la console dédiée. Plus largement, grâce au dongle USB-C compact fourni, l’Arctis Nova 5 est compatible avec une large gamme de plateformes de jeu.

Les utilisateurs peuvent ainsi connecter le casque à leurs Nintendo Switch, PC, casques de réalité virtuelle, ainsi qu’aux smartphones et tablettes disposant d’un port USB-C ou sinon utiliser la connexion Bluetooth.

Arctis Nova 5 version blanche // Source : SteelSeries

Une autonomie des plus conséquentes et une qualité audio qui se veut premium

Selon SteelSeries, la nouvelle déclinaison blanche propose évidemment la même autonomie impressionnante de plus de 60 heures (en Bluetooth) que la version noire, soit bien plus que le Arctis Nova 7 (38 heures officiellement). Cette durée d’utilisation équivaut à 8 heures d’utilisation quotidienne pendant 7 jours consécutifs. Si on utilise le dongle USB-C, on passe à 50 heures, toujours d’après le fabricant. Selon la marque, une charge rapide via USB-C permet de récupérer 6 heures d’autonomie en seulement 15 minutes.

Le casque est doté de haut-parleurs magnétiques en néodyme, conçus pour offrir une expérience sonore détaillée avec des aigus cristallins, des médiums précis et des basses profondes, selon le fabricant. Côté communication, un élément crucial dans le jeu en ligne, le casque Arctis Nova 5 est équipé d’un microphone ClearCast Gen2 avec réduction de bruit assistée par intelligence artificielle.

Arctis Nova 5 techno // Source : SteelSeries

Pour la personnalisation, le casque s’interface avec l’application dédiée développée par la marque permettant d’accéder à plus de 100 préréglages audio spécifiques à différents jeux. Ces profils, élaborés par des ingénieurs du son, des joueurs professionnels et des développeurs de jeux, peuvent être modifiés en temps réel sans quitter le jeu.

Arctis Nova 5 version blanche avec application et dongle // Source : SteelSeries

Disponibilité et prix du casque SteelSeries Arctis Nova 5

Le nouveau casque sans fil SteelSeries Arctis Nova 5 blanc et ses déclinaisons Arctis Nova 5X, Arctis Nova 5P est disponible pour un prix de 139,99 euros.