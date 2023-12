Test Corsair HS80 Max Wireless : un casque gamer qui gagne en maturité

Le casque gamer Corsair HS80 Max Wireless se positionne comme une alternative prometteuse aux meilleurs élèves du marché. Ce modèle sans-fil intègre des transducteurs de 50 mm, mais revoit ses prétentions à la baisse en termes de réponse en fréquence par rapport au modèle qu’il remplace. Un choix potentiellement judicieux, tant le HS80 Wireless avait pu décevoir par son autonomie et sa mauvaise liaison sans-fil.

En dehors de ce léger rétropédalage, le HS80 Max Wireless fait également l’impasse sur son fonctionnement en filaire, mais intègre désormais une liaison Bluetooth tout en proposant une autonomie bien supérieure à son prédécesseur. Pour le reste, ce nouveau modèle semble en tous points identique et est proposé au prix conseillé de 190 euros.

Fiche technique

Modèle Corsair HS80 Max Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 65 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 352 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un casque toujours aussi attrayant

Cela devient de plus en plus une habitude : Corsair suit le mouvement et ne change rien à la recette originale de son HS80 Wireless. Ce modèle « Max » présente purement et simplement le même design que son prédécesseur. Ce n’est pas pour nous déplaire, tant ce design est convaincant et s’adjoint d’une qualité d’assemblage exemplaire.

Le casque propose une construction suspendue qui s’articule autour d’un arceau relativement imposant et couvert de plastique doux. Cet arceau est complété par une bande en tissu élastique recouverte de similicuir qui vient prendre appui sur le haut du crâne et s’avère être le seul élément ajustable du casque. En effet, un système de velcro est présent sur la partie intérieure de l’arceau et permet d’ajuster l’amplitude de cette bande élastique.

Si l’idée est toujours aussi bonne et la conception impeccable, le HS80 Max Wireless se montre légèrement trop petit pour les têtes les plus imposantes. Il a néanmoins tendance à s’assouplir un peu avec le temps, mais restera toujours un peu juste pour ces utilisateurs. Malgré tout, il se révèle très confortable, et ce, même s’il ne s’ajuste pas parfaitement à mon crâne.

Pour parfaire un peu plus l’ergonomie, les oreillettes peuvent pivoter jusqu’à 90°, permettant ainsi de porter le casque autour du cou de façon confortable. Un léger débattement sur le plan vertical est également de la partie pour assurer un bon contact des coussinets avec le pourtour des oreilles. Ces derniers, toujours en tissu, se montrent encore une fois très confortables et bien rembourrés.

Une légère déception pointe encore le bout de son nez : le microphone. Corsair n’a rien changé à la conception de la perche de ce dernier qui est particulièrement longue et présente toujours cet effet ressort peu agréable et qui rend son positionnement parfois compliqué. Néanmoins, il est encore possible de le basculer en arrière pour couper la captation et une LED d’indication est présente au niveau de la capsule.

Le bouton d’alimentation, accompagné d’une LED de statut, s’accompagne d’une molette de réglages du volume crantée et cliquable. Liaison Bluetooth oblige, un nouveau bouton dédié trouve sa place sur l’oreillette droite. La connectique USB-C, dédiée à la charge, n’a quant à elle pas bougé et se positionne à la base de l’oreillette gauche.

Une autonomie qui grimpe en flèche

L’autonomie et la connectivité sont peut-être les éléments sur lesquels Corsair a apporté le plus de modifications. Alors que le HS80 parvenait difficilement à 20 heures d’autonomie, la version Max dépasse allègrement ces valeurs et peut dépasser la centaine d’heures en Bluetooth. L’utilisation du dongle sans-fil fera logiquement chuter l’autonomie à environ 60 heures lorsque l’éclairage RGB est désactivé.

C’est simple, durant ces deux semaines d’essai, nous n’avons pas eu à charger le casque une seule fois, à raison de plusieurs heures d’utilisation quotidiennes. Sur ce point, le HS80 Max Wireless devient l’un des meilleurs élèves de sa gamme, même s’il ne fait pas aussi bien que l’impressionnant Cloud Alpha Wireless. Pour couronner le tout, 15 minutes de charge suffiront à retrouver six heures d’autonomie.

La liaison sans-fil s’améliore aussi grandement. La portée est maintenant comparable à la concurrence et il nous est possible de nous éloigner du dongle sans craindre de coupure ou de perturbation du signal. D’autant qu’elle s’accompagne désormais d’une connectivité Bluetooth, qui permet au HS80 Max d’être compatible avec l’écrasante majorité des appareils du marché.

Une prestation sonore très correcte

Doté des mêmes transducteurs de 50 mm que son prédécesseur, le Corsair HS80 Max Wireless délivre une prestation sonore semblable à ce dernier. On profite d’un rendu plutôt musical, avec des basses fréquences légèrement en retrait, une emphase marquée sur le milieu du spectre et de hautes fréquences, elles aussi, un peu en retrait.

L’écoute musicale est donc agréable et le casque propose une bonne dynamique. En jeu, il ne brille pas forcément par sa présence, bien que l’égaliseur pourra ici améliorer les choses. En clair, il ne présente pas la signature typique des casques de jeu, sans pour autant que cela soit rédhibitoire. Le son se révèle néanmoins chaleureux et finalement assez flatteur pour nos oreilles.

S’il profite d’une bonne stéréophonie, la scène sonore manque un peu d’espace, ce qui aura tendance à diminuer un peu le sentiment d’immersion. Il reste néanmoins possible d’activer le son Dolby Atmos, pour améliorer virtuellement ce point, bien que cela aura un impact non négligeable sur le rendu sonore. L’isolation passive n’est également pas la spécialité du HS80 Max Wireless, qui ne parvient donc pas à atténuer suffisamment les bruits environnants.

Enfin, le microphone intégré se montre lui aussi convaincant, avec une retranscription très claire de la voix et une bonne élimination des bruits parasites. Il fait cependant moins bien que le HS80 Wireless, avec un traitement logiciel qui semble légèrement plus agressif sur ce nouveau modèle. Malgré ce menu bémol, ce microphone se positionne comme l’un des meilleurs de sa catégorie.

Des réglages audio un peu plus évolués

Le pilote iCue permet de personnaliser en détail le fonctionnement du casque et de ses différentes options. Étonnamment, on retrouve ici un menu similaire à celui proposé sur les claviers de la marque. En effet, la molette de volume est cliquable et ce bouton peut être personnalisé avec la fonctionnalité de notre choix.

Les effets du discret éclairage RGB sont aussi paramétrables à souhait, même si comme toujours, cela ne présente presque aucun intérêt sur un casque. Corsair améliore principalement le HS80 Max Wireless au niveau des options liées au rendu sonore. En effet, si l’on retrouve toujours l’égaliseur à 10 bandes très pratique, le casque se dote maintenant de la fonctionnalité SoundID que nous avions découverte sur le HS65 Surround.

Cette dernière, via un processus de quelques minutes, permet d’ajuster le rendu sonore en fonction des préférences de l’utilisateur. Sans pour autant être incroyable, cette option n’est disponible que chez Corsair et permet à la marque de se démarquer un peu de ses concurrents. Le test a, semble-t-il, gagné en maturité et se rapproche désormais un peu plus de ce que l’on peut « subir » lors d’une visite médicale.

Prix et disponibilité du casque Corsair HS80 Max Wireless

Le casque Corsair HS80 Max Wireless est disponible au prix conseillé de 190 euros.