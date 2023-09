UE Epicboom : cette enceinte Bluetooth promet une excellente qualité sonore à 360 degrés

Nouvelle venue dans la gamme d'Ultimate Ears, l'UE Epicboom promet un son de qualité à 360 degrés dans un gabarit relativement contenu.

On connaissait déjà ses enceintes connectées Boom, Wonderboom, Megaboom et Hyperboom. Il faudra désormais faire avec la nouvelle gamme Epicboom d’Ultimate Ears. Le constructeur américain, racheté en 2008 par Logitech, a en effet présenté, ce mercredi, sa nouvelle enceinte Bluetooth grand format, l’UE Epicboom.

Concrètement, cette enceinte vient se positionner dans la gamme entre la Megaboom et l’Hyperboom. On a donc droit à une enceinte Bluetooth au format plus costaud, avec un gabarit de 16,2 x 11,9 x 24,1 cm et un poids de 1,98 kg sur la balance.

Du côté de l’architecture acoustique, Ultimate Ears n’a pas fait les choses à moitié et profite de ce grand format pour proposer une enceinte omnidirectionnelle. Ainsi, la UE Epicboom est dotée de deux haut-parleurs large-bande de 45 mm de diamètre pour les médiums et les aigus, tandis que les graves sont gérés par un caisson dédié de 120 mm de diamètre. De quoi permettre, selon le constructeur, de monter jusqu’à un niveau sonore de 95 dB en extérieur. Toujours sur le plan sonore, Ultimate ears propose un égaliseur personnalisable dans son application, en plus des presets suggérés. L’UE Epicboom peut également s’appairer à d’autres enceintes pour profiter d’un son stéréo via la fonctionnalité Party Up du constructeur.

Une enceinte qui peut s’utiliser à la piscine

L’enceinte se distingue également par son étanchéité IP67 et sa conception qui la rend flottante. Elle peut ainsi être utilisée sans risque sous la douche, à la plage, à la piscine… ou même dans une piscine.

Du côté de l’autonomie, Ultimate Ears communique sur 17 heures d’utilisation en continu, tandis que la charge prendra un peu plus de 2 heures et 30 minutes. L’enceinte profite par ailleurs d’une étiquette NFC pour l’appairer rapidement.

L’Ultimate Ears Epicbooom sera disponible chez les revendeurs à compter du 22 septembre, au prix de 379,99 euros. Elle est déclinée en blanc ou en noir.

