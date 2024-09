Une enceinte Bluetooth ultra-portable qui mise sur la compacité

Ultimate Ears vient de dévoiler son dernier modèle : la Miniroll. Cette nouvelle enceinte Bluetooth veut se démarquer grâce à une taille réduite et un design circulaire, rappelant les anciens modèles Roll et Roll 2 de la marque.

Miniroll // Source : Ultimate Ears

Dans la catégorie des enceintes nomades Bluetooth, certaines misent sur le design tandis que d’autres préfèrent être extrêmement compactes, sans renier pour autant des lignes agréables afin de faciliter leur transport et d’offrir une plus grande flexibilité. La caractéristique principale de la Miniroll réside donc dans ses dimensions réduites. Avec moins de 5 cm d’épaisseur pour un diamètre d’un peu plus de 12 cm, cette enceinte s’apparente à un petit galet audio.

En outre, son poids plume de 279 grammes en fait l’un des modèles les plus légers du marché. Elle peut donc se glisser très facilement dans une poche ou un petit sac. Si toutefois on y manque de place, Ultimate Ears a doté la Miniroll d’une sangle intégrée comme les autres enceintes Roll de la marque. Celle-ci permet d’attacher l’enceinte à divers supports comme un sac à dos, une ceinture ou même le guidon d’un vélo.

Une robustesse à toute épreuve et de bonnes performances audio

Malgré sa petite taille, la Miniroll ne fait pas de compromis sur la solidité. L’enceinte bénéficie d’une certification IP67, garantissant une résistance totale à la poussière et une étanchéité à l’eau jusqu’à 30 minutes d’immersion à 1 mètre de profondeur. Ultimate Ears affirme également que la Miniroll peut résister à des chutes d’une hauteur de 1,2 mètre. Cette robustesse offre une tranquillité d’esprit aux utilisateurs, qui peuvent emporter leur enceinte partout sans craindre de l’endommager.

Miniroll // Source : Ultimate Ears

Concernant la qualité sonore, Ultimate Ears a dû composer avec les contraintes liées à la taille réduite de l’enceinte. Ainsi, la Miniroll embarque un unique haut-parleur dynamique full-range de 45,6 mm de diamètre. Pour améliorer le rendu des basses fréquences, souvent limitées sur les enceintes de petit format, un radiateur passif a été ajouté. Cela en fait une sérieuse candidate pour ambiancer l’environnement proche. Toutefois, sachez que l’enceinte propose la fonction « PartyUp » avec Auracast signifiant qu’il est possible d’associer plusieurs modèles Miniroll entre elles. Ultimate Ears annonce un nombre « illimité » d’enceintes…

Miniroll // Source : Ultimate Ears

Une autonomie confortable pour un usage nomade

La batterie intégrée à la Miniroll offre une autonomie de 12 heures, selon la marque. La recharge s’effectue via un port USB-C, avec une fonction de charge rapide, mais sans plus de précision. La Miniroll utilise le Bluetooth 5.3, assurant une connexion stable avec les appareils compatibles. La portée théorique atteint 40 mètres en champ libre, ce qui laisse de quoi faire. Pour gérer le son, de très gros boutons + et – sont disponibles sur la partie supérieure comme sur la Wonderboom 4, par exemple. Sinon, on peut également activer la lecture et mettre sur pause, grâce à des touches spécifiques sur le côté.

La nouvelle enceinte Ultimate Ears Miniroll est disponible pour un prix de 80 euros environ. Quatre coloris sont proposés : noir, bleu, gris et rose.