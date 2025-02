Ultimate Ears MiniRoll : cette nouvelle rivale de la JBL Clip 5 est déjà moins chère sur Amazon

Si vous êtes en quête d’une petite enceinte Bluetooth étanche, robuste avec un son entraînant, l’Ultimate Ears MiniRoll est une bonne option à considérer. D’ailleurs, elle se négocie à un prix plus doux sur Amazon et passe de 79 euros à 70 euros.

Ultimate Ears Miniroll // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Sur le marché des enceintes ultra-portables, on entend souvent parlé de JBL, mais il existe d’autres constructeurs avec des solutions tout aussi convaincantes. Par exemple, l’Ultimate Ears Mini roll, est une mini enceinte Bluetooth qui parvient à proposer un équilibre satisfaisant entre portabilité, robustesse et qualité audio. Concurrente sérieuse de la JBL Clip 5, on la trouve aujourd’hui en promotion.

Ce qu’on apprécie de l’Ultimate Ears MiniRoll

Un design mimi, compact et robuste

Un son équilibré

Endurante, avec une sangle élastique polyvalente

Disponible au prix de 79 euros, l’enceinte Bluetooth Ears MiniRoll d’Ultimate s’affiche aujourd’hui à 70,39 euros sur Amazon.

Un mini format avec une sangle bien pratique

L’Ultimate Ears Mini Roll choisit un design simple et met surtout l’accent sur sa compacité. Avec sa forme de galet de 10 cm de diamètre environ et 280 g, elle peut être transportée sur tous les trajets du quotidien et sa sangle élastique lui permet de s’accrocher à peu près partout : à un sac, un vélo ou n’importe quelle surface, un peu comme le mousqueton que l’on retrouve chez son rival.

Certifiée IP67, elle résiste à la poussière et une étanchéité à l’eau jusqu’à 30 minutes d’immersion à 1 mètre de profondeur. Un bon point pour qui voudrait écouter de la musique sous la douche ou dans son bain et peut même flotter… La marque assure également qu’elle peut résister à des chutes d’une hauteur de 1,2 mètre. Cette robustesse offre une tranquillité d’esprit aux utilisateurs, qui peuvent emporter leur enceinte partout sans craindre de l’endommager.

Un bon rendu audio au vu de sa taille

Côté audio, l’enceinte offre une signature équilibrée pour son petit gabarit. Les médiums sont doux et bien définis, rendant les voix et instruments clairs, tandis que les aigus apportent une bonne brillance. Sans surprise, avec ce format, les basses manquent de profondeur et de puissance. On l’appréciera bien plus si l’enceinte est posée près de nous. Pour élargir le champ sonore, vous pouvez, via la fonctionnalité PartyUp, coupler plusieurs enceintes MiniRoll et ainsi mieux répartir le son dans un grand espace par exemple.

Pour finir sur l’autonomie, l’Ears MiniRoll est capable de tenir jusqu’à 12 heures, une valeur standard pour ce type d’enceinte. Lors de notre test, elle a pu tenir un peu plus de 12 heures à 50 % du volume. Notez que la charge nécessite environ 2 heures et qu’aucun câble USB n’est fourni.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test sur l’Ultimate Ears Miniroll.

