ScanWatch Light : Withings lance une montre hybride plus accessible, tout en sobriété

Withings a dévoilé sa nouvelle montre hybride ScanWatch Light, une montre hybride centrée sur la santé, mais sans mesure de température ni électrocardiogramme.

Trois ans après le lancement de sa première montre ScanWatch et deux ans après sa ScanWatch Horizon, le constructeur français Withings a profité de l’IFA de Berlin pour dévoiler sa nouvelle gamme de montres connectées hybrides.

En parallèle de sa ScanWatch 2, dévoilée également à l’occasion du salon allemand, le fabricant a dévoilé sa Withings ScanWatch Light, un modèle plus accessible.

Concrètement, la Withings ScanWatch Light reprend en grande partie le concept et les mesures de santé des ScanWatch et ScanWatch Horizon, sans la prise de température cutanée en continu, exclusive à la nouvelle ScanWatch 2, ni la fonction d’électrocardiogramme. La ScanWatch Light est tout de même dotée d’un cardiofréquencemètre de nouvelle génération et du même écran Oled monochrome de 282 pixels par pouce que la ScanWatch 2.

Une montre avec un unique format compact

La montre va ainsi être capable de mesurer la fréquence cardiaque de jour comme de nuit, ainsi que la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) durant le sommeil. Elle profite en outre d’un compteur du nombre de pas, du suivi du sommeil avec un score et le détail des différentes phases, d’une analyse de votre fréquence respiratoire et de potentielles perturbations pendant la nuit. En revanche, contrairement à la première ScanWatch ou à la ScanWatch 2, la Withings ScanWatch Light n’est pas équipée d’un électrocardiogramme.

La Withings ScanWatch Light est par ailleurs proposée en un seul format de 37 mm de diamètre, avec un boîtier en acier inoxydable et du verre Gorilla Glass. Elle est par ailleurs certifiée 5 ATM pour une utilisation sous la douche, dans une baignoire ou pour la natation. En revanche, la montre n’est pas adaptée à un usage en plongée. Withings promet par ailleurs jusqu’à 30 jours d’utilisation avant de devoir recharger la batterie de la montre.

La Withings ScanWatch Light est proposée en précommande en cinq versions : cadran noir argenté, blanc argenté, sable or rose, cadran bleu clair et cadran vert clair. Elle sera disponible en octobre au tarif de 249,95 euros. À titre de comparaison, la première ScanWatch était lancée quant à elle à partir de 280 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.