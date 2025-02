Withings ScanWatch Light : à -20 %, cette montre de santé hybride devient encore plus accessible

La Withings ScanWatch Light est une montre connectée hybride centrée sur la santé avec un prix plus accessible que ses consœurs. D’ailleurs, elle devient plus intéressante en tombant sous les 200 euros chez plusieurs e-commerçants.

Withings ScanWatch Light // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Spécialiste dans les objets connectés orientés santé, Withings propose sa ScanWatch Light. Une version plus abordable de sa toquante, la ScanWatch 2, dotée des fonctionnalités essentielles de sa grande sœur avec quelques concessions pour alléger la facture. D’ailleurs son prix est encore plus intéressant maintenant qu’elle coûte 50 euros de moins.

Les forces de la Withings ScanWatch Light

Une montre hybride discrète et élégante

Des fonctionnalités liées aux mesures de la santé

Une autonomie généreuse

Disponible au prix de 249,95 euros, la Withings ScanWatch Light se négocie actuellement à un prix plus doux : 198,98 euros sur le site d’Amazon. L’enseigne Boulanger et le site Darty la proposent aussi en promotion.

Le modèle plus haut de gamme est également en promotion sur Amazon : la ScanWatch 2 de Withings est à -20 %.

Une montre hybride qui ressemble aux montres horlogères

La ScanWatch Light reprend les codes esthétiques de la marque en otpant pour un look sobre avec la présence de vraies aiguilles et d’un cadran classique, plutôt que d’un écran couleur et tactile. Parfait donc pour les réfractaires des montres connectées. À votre poignet, vous avez un objet aux belles finitions avec une forme ronde, dont le boitier, comme la couronne latérale, se voit fabriqué en acier inoxydable. Discrète, elle est aussi légère et confortable à porter avec seulement 27 g.

Dépourvu de toute interaction tactile, il y a tout de même un petit écran Oled de 282 pixels par pouce, qui permet d’afficher des données comme la fréquence cardiaque ou les notifications reçues sur votre smartphone. On apprécie la présence d’un capteur de luminosité, chargé d’ajuster ce paramètre automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant. L’écran ne propose que très peu de personnalisations, il sera uniquement possible de modifier les mesures affichées lorsque l’on parcourt les menus sur la montre.

Une montre faite pour la santé

Pour suivre votre santé, elle intègre un accéléromètre ainsi qu’un capteur de suivi de la fréquence cardiaque. En revanche, la montre n’embarque aucun module GPS, il faudra donc passer par votre smartphone. Elle est aussi dépourvue de capteur de température corporelle, ne dispose pas de fonction d’ECG et ne permet pas le calcul de la VO2 max. Elle embarque des capteurs pertinents, mais on regrette la qualité des mesures de la fréquence cardiaque.

Cette montre propose également un suivi complet pour les sportifs : nombre de pas, calories, nombre d’étages montés, distance parcourue. Cette montre vous dira tout et une fois reliée à l’appli Health Mate vous obtiendrez tout plein de conseils utiles et un suivi complet de votre activité. Enfin, côté autonomie, si la marque promet 30 jours, nous n’avons pas dépassé les 9 jours durant notre test. Cela reste un bon score. Withings ScanWatch Light

Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test complet sur la Withings ScanWatch Light.

