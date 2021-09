Mi Smart Band 6 NFC : Xiaomi lance son meilleur bracelet connecté à ce jour

Xiaomi vient de présenter la nouvelle version de son bracelet connecté, le Xiaomi Smart Band 6 NFC qui ajoute le paiement sans contact.

Ce mercredi, Xiaomi a présenté officiellement ses nouveaux smartphones, les Xiaomi 11T et 11T Pro, mais également de nouveaux appareils connectés de tout genre. Parmi ceux-ci, on peut compter une nouvelle version de son bracelet connecté qui profite désormais d’une compatibilité NFC. Il s’agit fort logiquement du Xiaomi Smart Band 6 NFC.

Comme son nom l’indique clairement, le Xiaomi Smart Band 6 NFC reprend en fait les principales caractéristiques du Mi Smart Band 6 lancé en mars 2020, mais vient y ajouter le support du NFC. On va donc retrouver des mesures de santé similaires à celles du bracelet précédent, avec notamment le rythme cardiaque, le nombre de pas ou la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), mais aussi l’analyse du sommeil et du stress ainsi que des conseils pour respirer.

Du NFC utilisé pour le paiement sans contact

Concrètement, la présence du NFC va servir essentiellement au paiement sans contact directement depuis le bracelet. Xiaomi s’est en effet associé à Mastercard pour permettre l’utilisation des cartes du géant des cartes de crédit directement sur son bracelet. Xiaomi ne précise cependant pas quel service sera intégré, s’il s’agira de Google Pay ou d’une solution propriétaire. On ignore également quelles seront les banques compatibles. Rappelons qu’en France, la plupart des banques utilisent leur propre système de paiement mobile sans contact avec Paylib. Néanmoins, certaines sont compatibles avec les solutions de constructeurs de montres et bracelets comme Garmin Pay ou Fitbit Pay.

Concernant le reste des caractéristiques, le Xiaomi Smart Band 6 NFC aura droit aux mêmes spécifications et au même design que le Mi Smart Band 6. On retrouvera donc un grand écran couleur de 1,56 pouce de diagonale, utilisant une dalle Oled, avec une batterie de 125 mAh et une étanchéité 5 ATM.

Le Xiaomi Smart Band 6 NFC sera lancé en Europe au prix de 54,90 euros. Néanmoins, le constructeur nous a confirmé qu’aucun lancement n’était prévu pour le marché français. Il faudra donc se contenter de la version classique du bracelet, sans NFC.