Redmi Buds 3 : Xiaomi lance de nouveaux écouteurs sans fil en France, à moins de 50 euros

Xiaomi vient de lancer ses nouveaux écouteurs sans fil en France. Proposés à moins de 50 euros, les Redmi Buds 3 proposent un design très inspiré de celui des AirPods 3

Ce jeudi, Xiaomi a annoncé l’arrivée en France de sa nouvelle gamme de smartphones Redmi, les Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11S et Xiaomi Redmi Note 11 Pro. La firme chinoise ne s’est cependant pas arrêtée là et a profité de l’annonce pour lancer en Europe une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Xiaomi Redmi Buds 3.

Ces nouveaux écouteurs semblent vouloir répondre directement aux AirPods 3 d’Apple avec un design assez similaire. On retrouve ainsi la tige en bas de l’écouteurs dirigeant le microphone vers la bouche de l’utilisateur, mais également des écouteurs ouverts. Nulle trace d’embouts intra-auriculaires ici — contrairement aux Redmi Buds 3 Pro — les Redmi Buds 3 sont des écouteurs ouverts qui s’insèrent donc à l’entrée, mais pas à l’intérieur du conduit auditif.

Du côté des caractéristiques, les nouveaux Redmi Buds 3 pèsent chacun 4,5 grammes. Les écouteurs sont également certifiés IP54 et donc étanches aux éclaboussures et résistants à la poussière. Ils sont équipés d’une petite surface tactile au niveau de la tige permettant de contrôler la lecture ou de répondre à des appels. Les écouteurs ne sont pas accompagnés d’une application pour utiliser ses écouteurs sur des smartphones d’autres constructeurs et, comme sur les Redmi Buds 3 Pro, il faudra les utiliser nécessairement avec un smartphone Xiaomi pour avoir un contrôle complet à leurs paramètres, comme un égaliseur.

De larges transducteurs de 12 mm

Concernant la transmission audio, les Redmi Buds 3 sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et les codecs AAC et SBC. Si Xiaomi indique que ses écouteurs sont équipés d’une puce Qualcomm, ils ne sont pas compatibles avec le codec aptX de l’équipementier américain. Pour la restitution sonore, ce sont des transducteurs de 12 mm qui ont été choisis par Xiaomi.

Alors que les écouteurs ne proposent ni isolation passive ni réduction de bruit active pendant l’écoute, les Redmi Buds 3 profitent néanmoins d’une suppression de bruit durant les appels, pour que votre interlocuteur ne soit pas dérangé par les bruits autour de vous et puisse se concentrer sur votre voix.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 profitent d’une autonomie de 5 heures avec les écouteurs seuls et jusqu’à 20 heures à l’aide du boîtier de recharge. La firme précise par ailleurs que 10 minutes de charge permettent de profiter de 1h30 d’écoute.

les Xiaomi Redmi Buds 3 sont d’ores et déjà disponibles, uniquement en blanc. Pour le lancement, ils sont proposés au tarif de 39,99 euros, mais devraient, par la suite, être proposés à 49,99 euros.

