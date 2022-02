Redmi Buds 3 : les nouveaux AirPods de Xiaomi sont en promotion à 37 €

Les Xiaomi Redmi Buds 3 sont les nouveaux true wireless annoncés par la marque chinoise en marge de sa présentation sur la série Redmi Note 11. Ils ressemblent à des AirPods et empruntent même quelques fonctionnalités de ces derniers, mais pour un prix défiant toute concurrence. Pour le lancement, ils sont même proposés moins chers : 37 euros au lieu de 49 euros.

A côté de ses Redmi Note 11, Redmi Note 11S et Redmi Note 11 Pro, Xiaomi a profité de sa conférence pour dévoiler de nouveaux écouteurs sans fil : les Redmi Buds 3. Aussi bien la fiche technique que le design promettent une expérience similaire aux AirPods, mais pour un prix bien plus abordable que les true wireless de la Pomme, d’autant plus qu’il sont d’ores et déjà en promotion à plus -20% pour le lancement.

Ce qu’il faut retenir des Redmi Buds 3

Le design open-fit des AirPods

Les fonctionnalités exclusives à MIUI

L’autonomie d’une vingtaine d’heures

Le Bluetooth 5.2 et la certification IP 54

Au lieu de 49,99 euros, les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 3 sont aujourd’hui moins chers sur le site Rue du Commerce : seulement 37,99 euros. On les trouve aussi à 39,99 euros sur Amazon et le site officiel de la marque.

Des AirPods made by Xiaomi

Les Xiaomi Redmi Buds 3 ne sont pas les premiers écouteurs sans fil de la marque chinoise à s’inspirer de la solution true wireless de la firme de Cupertino. Ils optent donc pour un format semi-intra, ou open fit, avec une tige blanche, qui a fait les succès des AirPods, car aucun embout en silicone ne rentre dans les oreilles. C’est plus confortable, mais cela vient avec quelques défauts, notamment une isolation passive quasi absente et un moins bon maintien lors des séances sportives. Ceci étant dit, il faut tout de même savoir que les Redmi Buds 3 sont certifiés IP 54 pour résister un minimum à la sueur, aux éclaboussures et à la poussière.

Il est amusant de noter que Xiaomi n’a pas uniquement repris le design propre Apple, mais aussi quelques fonctionnalités que propose son concurrent américain. On note tout d’abord le mode Play/Pause qui s’active en retirant et en enlevant l’une des oreillettes, ou encore l’appairage automatique via Bluetooth 5.2 en ouvrant simplement le boîter des écouteurs sans fil. En revanche, cette dernière est uniquement compatible avec un smartphone utilisant l’interface MIUI, donc de la même marque.

Des performances correctes pour le prix

Les Redmi Buds 3 ne proposent pas une réduction de bruit active classique. En effet, les true wireless de Xiaomi utilisent la technologie Qualcomm cVc d’annulation de l’écho et de suppression de bruit pour offrir une voix plus claire uniquement lors des appels. La qualité sonore ne devrait évidemment pas être transcendante pour le prix, mais le haut-parleur dynamique de 12 mm intégré dans chaque oreillette devrait amplement faire le job si vous écoutez essentiellement de la musique avec Spotify ou tout autre service de streaming musical qui ne propose pas une qualité CD ou HD.

En ce qui concerne l’autonomie, c’est l’un des points forts de ces écouteurs sans fil abordables, puisqu’ils peuvent tenir jusqu’à 5 heures avec une seule charge et jusqu’à 20 heures avec le boîtier. Ce dernier se recharge d’ailleurs plutôt rapidement en USB-C. La marque annonce que vous pourrez profiter de 90 minutes de musique en seulement 10 minutes de charge.

