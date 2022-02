Les Xiaomi Redmi Note 11 et 11S sont officiellement disponibles, à partir de 199 €

Xiaomi avait déjà officialisé la série Redmi Note 11 à l'internationale, mais la marque chinoise rend dès aujourd'hui disponibles ses deux nouveaux smartphones en France : le Redmi Note 11 classique et le Redmi Note 11S. L'un d'entre eux profite même d'une baisse de prix pour célébrer le lancement.

Lors de sa conférence du 17 février 2022 à 13h, Xiaomi a enfin levé le voile sur les nouveaux smartphones de sa gamme Redmi Note dans l’Hexagone. Deux smartphones sont dès à présent disponibles : le Xiaomi Redmi Note 11 et le Xiaomi Redmi Note 11S. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est en précommande pour une sortie courant mars et, en ce qui concerne la version 5G, elle arrivera plus tard sans plus de précision.

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 11 ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 est disponible en deux versions : 4+64 Go et 4+128 Go. Les prix sont respectivement de 199,90 euros et 249,90 euros, mais une ODR dédiée au lancement permet d’économiser 30 euros sur la version avec la plus haute capacité de stockage.

Amazon n’est pas concerné par l’offre différée de remboursement, l’e-commerçant a donc décidé de vous faire bénéficier d’une remise immédiate de 20 euros pendant les prochaines 48 heures sur le Redmi Note 11S avec 128 Go de stockage.

Où acheter le Xiaomi Redmi Note 11 S ?

Le Xiaomi Redmi Note 11S est lui aussi disponible en deux versions : 6+64 Go et 6+128 Go. Les prix sont respectivement de 249,90 euros et 279,90 euros.

Note 11 et Note 11S : quelles sont les différences ?

Les Xiaomi Redmi Note 11 et Xiaomi Redmi Note 11S se ressemblent beaucoup, nous allons donc dans un premier temps voir leurs nombreux point communs. Les deux smartphones proposent sans surprise le même design et le même gabarit, avec des dimensions de 159,87 x 73,87 x 8,09 mm pour 179 grammes. L’écran est de 6,43 pouces dans les deux cas, il a la particularité d’être AMOLED et d’afficher une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement à 90 Hz. Le capteur d’empreintes digitales pour le déverrouillage n’est en revanche pas sous la dalle, mais sur le bouton d’alimentation de la tranche du smartphone.

L’un comme l’autre, intègre un accumulateur de 5 000 mAh, ce qui en fait sur le papier une batterie assez généreuse, normalement largement suffisante pour tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Le chargeur de 33 W est inclus et permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. Il faut d’ailleurs savoir que les deux téléphones proposent l’interface MIUI 13 basée sur Android 11, mais pas encore Android 12. On note également la présence d’une puce NFC, d’un port jack 3,5 mm ainsi que d’une certification IP53.

C’est le module photo du Xiaomi Redmi Note 11 que vous pouvez apercevoir ci-dessus, et si le bloc est physiquement identique à celui du Note 11S, la composition de capteurs est différente entre les deux. Le premier propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Le deuxième conserve les trois derniers capteurs, mais monte jusqu’à 108 mégapixels pour le capteur principal, de quoi rester polyvalent tout en améliorant la qualité des clichés. De plus, la caméra frontale du Note 11S est de 16 mégapixels alors que celle du Note 11 classique est de 13 mégapixels.

Les autres différences se font maintenant au niveau des performances. Le Redmi Note 11 embarque le Snapdragon 680, avec 4 Go de mémoire vive tandis que le Redmi Note 11S mise sur un Helio G96, avec 6 Go de mémoire vive. Ici, la puce de MediaTek est plus puissante que celle de Qualcomm, mais les deux devraient proposer une expérience utilisateur similairement fluide. C’est plutôt du côté des jeux 3D que la magie opère, surtout quand l’on se rappelle que le Redmi Note 10S était déjà capable de faire tourner Fortnite dans de bonnes conditions.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 11.

Les autres smartphones Xiaomi

Afin de découvrir les nombreuses autres références de la marque chinoise que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.