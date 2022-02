Xiaomi Redmi Note 11 Pro : le nouveau maître du milieu de gamme est en précommande

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro fait partie des trois nouveaux smartphones officialisés récemment en France par la marque chinoise. Celui-ci est perçu comme le porte-étendard du milieu de gamme, avec une fiche technique plus musclée que les deux autres. Les précommandes viennent de se lancer pour une sortie prévue courant du mois de mars.

Nous avons élu le Xiaomi Redmi Note 10 Pro comme étant le meilleur rapport qualité-prix de 2021, et nul doute que son successeur en fasse tout autant. Xiaomi vient d’ailleurs d’officialiser son Redmi Note 11 Pro, un modèle évidemment mieux loti que les Note 11/11S. Si ces deux derniers sont d’ores et déjà disponibles à l’achat avec une promotion pour le lancement, le modèle Pro rentre en phase de précommande pour une livraison estimée pendant le mois de mars 2022. La version 5G de ce smartphone milieu de gamme arrivera plus tard dans l’année.

Où précommander le Xiaomi Redmi Note 11 Pro ?

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est en précommande à 329,90 euros pour le modèle 4+64 Go, 349,90 euros pour 6+128 Go et 379,90 pour 8+128 Go. Plusieurs coloris sont disponibles : Azur céleste, Gris graphite et Blanc glacier.

Si vous le voulez moins cher, il est déjà disponible en promotion chez Aliexpress. Avec le code promo SDFRF061 et le coupon de 22,49 euros dès 250,96 euros d’achat, la version 4+64 Go du Redmi Note 11 Pro chute à 230 euros. Avec le même code promo que précédemment, mais avec cette fois-ci le coupon de 40,49 euros dès 295,94 euros d’achat, la version 6+128 Go passe à 284 euros. Et avec ce même dernier procédé, le modèle 8+128 Go est à 306 euros.



La version 5G du Xiaomi Redmi Note 11 Pro est également en promotion chez Aliexpress en cumulant les différents coupons avec le code promo SDFRF055.

Le nouveau maître du milieu de gamme

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro a la lourde tâche de succéder au smartphone possédant le meilleur rapport qualité-prix de 2021, mais vu sa fiche technique il n’en aura aucun mal. Il propose globalement le même design que son prédécesseur, mais les tranches rappellent fortement les contours d’un iPhone avec cette couche d’aluminium qui entoure le téléphone. Les dimensions sont assez similaires en comparaison du Note 10 Pro, avec les mêmes caractéristiques d’écran, à savoir 6,67 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD+ et taux de rafraichissement à 120 Hz. L’échantillonnage tactile pour une meilleure réactivité au toucher est encore une fois à 360 Hz (contre 180 Hz sur les Note 11 et Note 11S) et le poids du smartphone dépasse les 200 grammes.

Il conserve le capteur principal de 108 mégapixels fabriqué par Samsung, avec en plus un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Comme sur l’ancien modèle, cette composition devrait assurer une bonne polyvalence et une bonne qualité des clichés, où même les photos de nuit resteront assez efficaces. En ce qui concerne la batterie, elle est de 5 000 mAh, soit 20 mAh de moins que sur le Redmi Note 10 Pro, mais l’autonomie devrait être assez similaire, soit environ 2 jours si l’utilisation est modérée. Le gros changement avec le 11 Pro, c’est le bloc d’alimentation fourni qui est dorénavant d’une puissance de 67 W pour récupérer rapidement des pourcentages. La marque chinoise annonce entre 30 et 40 minutes pour atteindre les 100 %.

Au niveau des performances, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro change son fusil d’épaule et le fabricant choisi cette année un processeur MediaTek à la place de Qualcomm pour son nouveau smartphone milieu de gamme. Il s’agit du Helio G96 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle choisi, soit la même puce que celle du Redmi Note 11S. La puissance devrait en revanche être plus ou moins similaire au Snapdragon 732G du Note 10 Pro de l’année dernière. Ceci étant dit, l’expérience utilisateur sera parfaitement fluide sous MIUI 13 avec Android 11 (Android 12 arrivera plus tard) et la majorité des jeux 3D tourneront dans de bonnes conditions graphiques.

