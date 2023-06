Xiaomi TV Box S 2e Gen : Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos… Un boîtier parti pour cartonner

La première génération de box TV Xiaomi a connu et connaît toujours un grand succès. Avec sa nouvelle Xiaomi TV Box S 2e Gen, le constructeur chinois reprend ce qui a fait le succès de son aînée en apportant quelques améliorations techniques et logicielles avec le passage d’AndroidTV à Google TV.

En lançant en 2018 sa Xiaomi TV Box S, le constructeur proposait un boîtier Android TV très bien pensée pour moins de 70 euros. Une réussite commerciale que la Xiaomi TV Box S 2e Gen est chargée de renouveler. Pour atteindre cet objectif, l’appareil propose des améliorations techniques notables et Google TV qui vient remplacer Android TV.

Xiaomi TV Box S 2e Gen: une mise à jour bienvenue

Cette nouvelle box TV voit son nom amputé du préfixe Mi comme quasiment tous les nouveaux produits de la marque. Cela a pour conséquence un tout petit changement au niveau du design et qui est aussi la seule façon de différentier les deux générations. Le « Mi » auparavant gravé sur la face supérieure est maintenant remplacé par le nom du constructeur. Ce produit affiche les mêmes dimensions que son aîné (95,25 x 95,25 x 16,7 mm) et reste tout aussi discret avec ses faux airs d’Apple TV.

Nous avons ici un produit architecturé autour d’un Cortex- A55, épaulé par un GPU Mali-G32 MP2, contre un Cortex A-53 et un GPU Mali-450 pour la première génération. Notez que la mémoire vive (2 Go) et l’espace de stockage (8 Go) sont identiques pour les deux versions.

Nous avons donc ici plus de puissance et surtout un nouveau port HDMI 2.1. Cela permet d’ajouter à l’image 4K en 60 fps de la première génération le support du HDR10+, du Dolby Vision, du Dolby Atmos et du DTS HD. La communication réseau se fera en Wi-Fi et la box embarque le Bluetooth 5.2.

Les deux derniers ajouts sont une télécommande identique à la précédente, si ce n’est l’apparition de quatre boutons de raccourcis (Netflix, Prime Video, YouTube et les applis). Ensuite vient l’arrivée de Google TV, qui remplace le maintenant antique Android TV 8.1.

Xiaomi signe ici une belle mise à jour, qui fera le bonheur de ceux équipés d’un téléviseur HDR10 ou Dolby Atmos, surtout que le prix public conseillé reste le même qu’au lancement de la première à la seconde génération. La TV Box S 2e Gen est donc annoncé à 69,99 euros.

