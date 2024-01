Xiaomi TV Box S 2e Gen : cette récente box Android TV est soldée à -20 %

La Xiaomi TV Box S 2nd Gen est l’un des boîtiers multimédias sous Android au meilleur rapport qualité-prix. Et la bonne nouvelle, c’est que ce récent modèle coûte aujourd'hui 54,99 euros, au lieu de 69,99 euros au départ.

Vous avez un TV traditionnel dépourvu d’une connectivité internet et souhaitez profiter des services en ligne ? L’acquisition d’une box TV est une excellente alternative et il en existe un bon nombre… Le nouveau modèle de Xiaomi a de quoi plaire : il reprend les points forts de la génération précédente en apportant quelques améliorations (Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos…) et sans que la facture s’envole. Pendant les soldes, la box multimédia Xiaomi TV Box S 2e Gen coûte 15 euros de moins.

Les points à retenir du Xiaomi TV Box S 2e Gen

Un boîtier 4K discret et compact

Compatible HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD

Une interface fluide avec Google TV

Le Xiaomi TV Box S 2e Gen est un boîtier multimédia vendu à 69,99 euros, mais aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à seulement 54,99 euros sur le site Darty.

Il existe une alternative moins chère : la clé HDMI Xiaomi TV Stick est proposée à 39,99 euros contre 49,99 euros habituellement chez Darty.

Est-ce que le boîtier TV de Xiaomi vaut le coup ?

Le Xiaomi TV Box S 2nd Gen est une nouvelle version de la première box. Elle garde les mêmes tons noirs et le format carré (95,25 × 95,25 × 16,7 mm) pour prôner dans votre salon discrètement. La télécommande en revanche plus grande avec l’apparition de deux nouveaux boutons de raccourcis, YouTube et un second qui permet d’ouvrir instantanément le menu d’applications. À côté, on trouve toujours Netflix et Prime Video.

En changeant de processeur, la box de 2ᵉ gen est plus puissante, et ajoute même un nouveau port HDMI 2.1. On apprécie surtout sa compatibilité 4K en 60 fps et le support des normes Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos qui manquaient sur le premier modèle. Cette deuxième génération profite de Google TV. Un OS plus fluide qui propose une multitude d’applications via le Play Store et se révèle très simple à utiliser. La box est compatible avec Google Assistant pour pouvoir contrôler à la voix la box. La fonction Chromecast est également de la partie.

