Voici la nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2024), l’une des trottinettes électriques les moins chères du marché

Xiaomi lève officiellement le voile sur une nouvelle version de l’Electric Scooter 4 Lite, une trottinette électrique entrée de gamme vendue 100 euros de moins que l’ancienne génération. Le tout avec des améliorations notables, mais aussi quelques petits sacrifices.

Le catalogue de trottinettes électriques Xiaomi accueille un tout nouveau modèle en ce printemps 2024 : la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024), qui prend le relais de la Scooter 4 Lite de 2023 que nous avions pu prendre en main. D’ailleurs, le test de cette Scooter 4 Lite 2nd Gen est déjà publié dans les colonnes de Frandroid.

Alors que la tendance des dernières années est à la premiumisation des offres, Xiaomi souhaite ici revenir aux sources avec un prix d’entrée vraiment abordable : comptez 299 euros, soit 100 euros de moins que la Scooter 4 Lite (2023) à son lancement. Cet écart implique des petites concessions, mais aussi – belle surprise -, des améliorations.

Des pneus plus gros

Déjà, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) opte cette fois-ci pour des pneus non tubeless de 10 pouces, contre du 8,5 pouces auparavant. De quoi légèrement améliorer le confort et renforcer le sentiment de sécurité. Le design évolue aussi fortement, avec un châssis bien plus dynamique à l’avant comme à l’arrière. C’est rafraîchissant.

En plus d’une garde au sol légèrement rehaussée, le deck est 1 cm plus large. La gestion des câbles a aussi été optimisée. La certification IPX4 est en revanche régressive : l’an passé, la Scooter 4 Lite (2023) bénéficiait d’une norme IP54, qui la protégeait donc de la poussière. Première petite concession.

Toutes ces évolutions tirent le poids vers le haut, de 600 grammes au total : comptez 16,2 kg, contre 15,6 kg auparavant. Ce n’est pas grand chose, mais cela reste notable. Deuxième petite concession. En réalité, le plus gros sacrifice de ce modèle se situe au niveau du moteur, dont la puissance nominale ne change pas… a contrario de la puissance en pic.

En effet, cette Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen culmine à seulement 390 W de puissance en crête, contre 600 W pour sa prédécesseur. C’est une baisse considérable, qui a son impact dans les reprises, les accélérations et la sa capacité à atteindre les 25 km/h en côte.

Autonomie en hausse, recharge très longue

Le constructeur chinois cherche à contrebalancer ce compromis avec une batterie plus généreuse, de 225 Wh au total. L’autonomie théorique grimpe ainsi de 20 à 25 km… une valeur loin d’être atteinte en pratique d’après notre test. La recharge, elle, monte à 8h au lieu de 4,5 h auparavant. C’est une nouvelle petite concession à ajouter à la liste.

Application mobile Xioami Home, freinage régénératif, frein à tambour à l’avant, moteur dans le moyeu arrière : voilà pour les dernières informations à connaître. Le tout au prix de 299 euros, sur le site de Xiaomi et chez divers e-commerçants.