En promotion, quelle trottinette Xiaomi ou Ninebot pas chère choisir ?

La Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) et la Ninebot E2 E sont des trottinettes électriques convaincantes pour leur prix. Aujourd’hui peu ou prou au même prix, découvrez notre comparatif point par point afin de déterminer laquelle est faite pour vous.Â

Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) vs Ninebot E2 E

Pour les personnes qui cherchent à se faire la main pour la première fois avec une trottinette électrique, il existe des modèles abordables et efficaces. En ce moment, on trouve la Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) de Xiaomi et la Segway KickScooter E2 E de Ninebot, deux modèles entrée de gamme proposés à un prix particulièrement attrayant.

Elles se destinent avant tout pour des petits trajets urbains, et pour les personnes ne souhaitant pas dépenser un budget de plus de 300 euros pour ce type d’appareil. Ces deux références sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, laquelle des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Les trottinettes en promotions

Deux engins réussis, avec quelques avantages chez Xiaomi

Commençons par détailler l’esthétique des deux roues. Sur la seconde génération de la Scooter 4 Lite, Xiaomi apporte une petite touche de créativité et de modernité qui n’est pas pour nous déplaire. Elle possède un châssis dynamique et sportif qui lui donne du caractère. Pour la gestion des câbles, c’est un sans-faute, ils sont bien dissimulés. Les pneus de 8,5 pouces ont été troquées par des pneus de 10 pouces, afin de mieux encaisser les passages de trottoirs et autres aspérités de la route. Elle prend aussi de la largeur, et possède un deck confortable pour accueillir vos pieds.

La Ninebot KickScooter E2 E affiche aussi une allure soignée, où les câbles se font assez discrets. En revanche, avec ses pneus de 8,1 pouces, il faudra éviter les routes pavées, les petits trous ou les chaussées dégradées. Elle a tout de même l’avantage d’être légère. Avec 14,4 kg contre plus de 16 kilos pour le modèle de Xiaomi, elle peut ainsi être emportée facilement dans les transports, ou encore la glisser dans le coffre d’une voiture grâce à son système de pliage.

Autrement, les deux résistent efficacement aux éclaboussures d’eau (IPX4), ce qui vous permettra de rouler même sous une pluie battante, et supportent une charge de 90 kg pour l’engin de Ninebot, et de 100 kg pour Xiaomi.

Pratique pour rouler en ville, mais des performances limitées pour la Ninebot

La KickScooter E2 E s’appuie sur un moteur d’une puissance de 250 W avec un pic de 450 W, qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Un modèle loin d’être puissant, mais avec lequel vous êtes assuré de respecter la vitesse légale pour une trottinette électrique. Elle est capable de grimper les pentes inclinées jusqu’à 12 %, mais face à une montée, l’appareil va être à la peine et manquer de puissance.

Étant une version Lite, la trottinette Xiaomi n’est pas la plus véloce non plus du marché. Elle possède tout même un moteur 300 W de puissance en nominale et 500 W en crête. Durant notre test, nous avons pu constater qu’elle manquait de punch en côte, pour les reprises et les accélérations. Face à sa rivale, elle aura tout même plus de facilité pour atteindre les 25 km/h et peut grimper les pentes jusqu’à 15 %.

Que ce soit celle de Xiaomi ou Ninebot, vous allez pouvoir choisir entre trois modes de conduite (Standard, Sport et Marche), afin de personnaliser et d’optimiser la puissance de sortie pour un déplacement plus confortable et plus agréable selon les cas de figure. Des modes qui peuvent être sélectionnés directement sur l’écran LED. Ce dernier donne accès à plusieurs informations utiles telles que la vitesse de conduite, l’éclairage activé et le niveau de batterie. Niveau sécurité, les deux s’équipent d’un système de freinage électronique double et des phares avant et feu stop arrière.

Une autonomie similaire et qui convient pour les petits trajets

Loin d’être des bolides, les trottinettes Xiaomi et Ninebot sont faites pour des petits trajets. Elles sont toutes les deux capable de circuler durant 25 km avant de tomber en rade, d’après la marque. C’est suffisant pour effectuer des trajets du quotidien, par exemple pour aller chercher du pain ou autres.

En utilisant l’accélération à fond et le mode sport qui est le plus dynamique, l’autonomie risque de ne pas tenir jusqu’à 25 km. Il faut plutôt compter sur 16 à 18 km grand maximum, ce qui vous oblige bien souvent à passer par la case recharge tous les jours. À ce propos, pour la recharge, il ne faut pas être pressé, car il faut 7 heures et 30 minutes pour récupérer 100 % de l’énergie sur la E2 E. Chez son concurrent, il faudra compter sur 8 heures.

Xiaomi ou Ninebot ?

Après avoir détaillé les qualités et les défauts des deux roues électriques, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.Â

En choisissant la Scooter 4 Lite (2nd Gen) E2 E, vous pourrez partir l’esprit plus serein pour vos trajets, car ses roues de 10 pouces sont plus rassurants et confortables. Elle parvient ainsi à mieux encaisser les passages de trottoirs et autres aspérités de la route. Elle peut monter jusqu’à 25 km/h, contrairement à sa rivale, qui se limite à 20 km/h. Le système de freinage régénératif est efficace et bien dosé. Quant à l’autonomie de l’appareil, elle est faite pour de courts trajets.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver notre test complet sur la Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen).

Pour la légèreté et la compacité, Ninebot remporte le point. Avec la KickScooter E2 E, vous aurez moins de difficulté à l’emmener avec vous dans les transports en commun, ses 14 kilos facilitent la chose. Alors oui, avec cet engin, la puissance est limitée, les roues sont assez petites pour affronter les routes en pavées, les petits trous ou les chaussées dégradées sereinement… et l’autonomie ne dépasse pas les 20 km/h, elle suffit pour une utilisation occasionnellement et de courts trajets. En plus, elle se recharge plus « vite » que sa rivale (7 heures et 30 minutes, contre 8 heures sur l’autre modèle).

Si vous n’arrivez toujours pas à faire votre choix entre la trottinette de Xiaomi et celle de Ninebot, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleures trottinettes électriques dans diverses catégories correspondant aux usages les plus courants. Â

