Le prix des nouvelles trottinettes électriques Xiaomi serait vraiment très intéressant

Alors que Ninebot décoche une pluie de trottinettes électriques ces derniers mois, le grand rival Xiaomi se devait de répondre. Le géant de l’électronique avait révélé deux de ses prochains modèles voilà deux semaines, les Xiaomi 4 Pro et 4 Lite “2nd Gen”. Toutefois, c’était sans annoncer de date ni de tarif. Justement, le site Dealabs semble bien informé et communique le prix de ces nouveautés.

Plus d’autonomie et de performances au même prix ?

Aujourd’hui à 549 euros, contre 799 euros au lancement, la Xiaomi 4 Pro va être remplacé par une petite évolution. Cette “2nd Gen” n’est pas vraiment une seconde génération. La preuve : le nom est identique, tout comme le châssis.

Le design reste sobre comme la précédente génération, mais en incluant enfin des clignotants pour augmenter la sécurité. Les performances sont quant à elles nettement améliorées. Le moteur grimpe à 400 W de puissance nominale et 1 000 W en pic, contre respectivement 350 et 750 W auparavant.

La batterie montre aussi les muscles, avec 468 Wh de capacité – contre 446 précédemment – de quoi offrir 5 km d’autonomie supplémentaires, pour atteindre 25 km. La contrepartie, c’est une hausse de poids de 17 à 19 kg, et une recharge en 9 heures au lieu de 8 à 9h.

Ces améliorations seraient proposées par Xiaomi sans hausse de prix, soit à 549 euros selon Dealabs. Étonnant ? Non, car nous savons que la marque chinoise prépare deux autres modèles plus haut de gamme. Comme révélé en décembre dernier, deux trottinettes électriques vont venir combler le trou avec cette Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen et la « full » suspendue 4 Ultra.

Une Xiaomi 4 Lite sous 300 euros ?

Le site Dealabs s’avance également sur le prix de la nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen. Il serait incroyablement bas, à 299 euros. Cela sera sûrement le tarif en promotion, car l’actuelle version est vendue 349 euros, au lieu de 399 euros lors de son lancement.

La 4 Lite “seconde génération” affiche bien plus de modifications que sur la 4 Pro. Le châssis plus aérodynamique est totalement différent, avec une garde au sol rehaussée et un feu arrière bien plus haut, donc davantage visible. Les pneus passent aussi en 10 pouces – contre 8,5 pouces – tandis que la capacité de la batterie passera de 187 Wh à 228 Wh. Une maigre hausse, mais de quoi afficher 25 km d’autonomie théorique contre 20 km sur l’ancienne version.

Attention toutefois à la recharge de la batterie, qui nécessitera 8 heures au lieu de 4,5 heures sur la précédente version, à cause de la batterie de plus grande capacité et d’un chargeur plus lent.

Voici un récapitulatif des futurs (hypothétiques) tarifs des trottinettes électriques Xiaomi :

Electric Scooter 4 Go : 249 euros

Electric Scooter 4 Lite : 299 euros*

Electric Scooter 4 : 449 euros

Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen : 549 euros*

Electric Scooter Ultra : 999 euros

*Tarifs selon Dealabs