Black Shark 3 et 3 Pro officiels : le smartphone gaming prend son envol

BlackShark, filiale de Xiaomi, vient d’annoncer en Chine les BlackShark 3 et 3 Pro, deux nouveaux smartphones orientés gaming. Avec ces modèles, BlackShark livre un mix parfait entre smartphone et console portable. Un chemin déjà pris par Asus avec le ROG Phone II.

Le marché de niche des smartphones gaming s’étoffe au fil du temps. Si les premiers modèles se contentaient d’afficher des fiches techniques haut de gamme, les constructeurs se donnent désormais plus de mal pour proposer des produits véritablement pensés pour le jeu.

Black Shark, filiale de Xiaomi, s’est illustré avec deux générations de smartphones plutôt réussis, mais pas dénués de tout défaut. Aujourd’hui, le constructeur annonce deux nouveaux modèles, les Black Shark 3 et 3 Pro.

Black Shark 3 Pro : the Beast

Black Shark a toujours opté pour un design très orienté gaming. Couleur noire, LED vertes, lignes agressives, on reconnaît un smartphone Black Shark au premier coup d’oeil. Les nouvelles moutures adoptent cette philosophie et ressemblent énormément à leur prédécesseur.

Pour le reste, la version Pro embarque tout ce que le constructeur sait faire de mieux. Et il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM (LPDDR5 pour cette version), 256 Go de stockage et batterie de 5 000 mAh (compatible recharge rapide 65 W – 0 à 100 % en 38 minutes).

De l’énergie, il lui en faudra pour alimenter son écran géant de 7,1 pouces reposant sur une technologie OLED avec définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Notons que Black Shark propose un chargeur magnétique que l’on appose au dos du smartphone pour recharger tout en jouant. Moins rapide que le chargeur standard (18 W), il permet de ne pas s’arracher les cheveux avec le câble pendant une session de jeu.

Notons que Black Shark intègre un système de refroidissement « en sandwich » deux fois plus efficace que celui des Black Shark 2 et 2 Pro. Le jack 3,5 mm est présent sur les deux modèles.

À l’instar du ROG Phone II d’Asus, le Black Shark 3 Pro intègre deux gâchettes en mode paysage. Mais contrairement à son concurrent (et à ce qu’il proposait sur ses précédents modèles), le constructeur opte pour des boutons physiques, comme sur nos consoles de jeu. Un choix qui devrait en ravir plus d’un.

Enfin, le Black Shark 3 Pro intègre un triple capteur photo en forme de triangle (original). Il est composé d’un grand-angle (f/1,8) accompagné d’un capteur de 64 mégapixels. Un ultra grand-angle (capteur de 13 mégapixels) et un objectif chargé de la profondeur de champ (5 mégapixels) complètent l’ensemble. À l’avant, un capteur de 20 mégapixels se chargera d’immortaliser les selfies.

Black Shark 3 : le bon rapport qualité-prix

Plus abordable, le Black Shark 3 est forcément moins bien loti. Bien qu’il repose toujours sur une dalle OLED, son écran de 6,67 pouces doit se contenter d’une définition Full HD+. Faute d’espace disponible, la batterie passe à 4 720 mAh.

Le processeur reste le même, mais ce modèle est décliné en plusieurs versions : 8 Go / 128 Go, 12 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go. Enfin, l’absence de gâchettes figure sans doute parmi son plus gros défaut par rapport à la version Pro. Mais il est proposé en couleur Vanille, bien plus séduisante. Au-delà de ces quelques différences, le Black Shark 3 embarque les mêmes technologies que le modèle Pro.

Le Black Shark 3 Pro sera disponible dès le 17 mars en Phantom Black et Armor Gray. La version standard sera disponible le 6 mars en Lightning Black, Armor Gray et Star Silver. À titre indicatif, voici leurs prix en Chine : 675 dollars pour le Pro (8 Go / 256 Go) et 500 dollars pour la version standard (8 Go / 128 Go). Pour l’heure, Black Shark n’a donné aucune information sur leur commercialisation en France.