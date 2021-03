Avant même sa présentation officielle le 23 mars, le Black Shark 4 Pro a fait parler de lui ce week-end. Le prochain smartphone gaming est apparu sur des photos publiées en avance par la marque. Et il s’auréole déjà du titre de meilleur appareil pour l’expérience audio.

Plein les oreilles ! C’est un peu le nouveau credo des marques qui, non contentes de se lancer sur le marché des écouteurs sans fil, dopent leurs smartphones pour en améliorer l’expérience audio. Et à ce jeu-là, c’est DxOMark qui s’en compte le mieux.

Le laboratoire français, qui teste les principaux smartphones milieu et haut de gamme du marché, note depuis quelques mois une montée en qualité de la proposition sonore sur les appareils. Et cela n’a pas seulement à voir avec la qualité des haut-parleurs ou de la prise jack quand elle est encore présente. C’est l’accent mis sur l’expérience dans sa globalité, aussi bien matérielle que logicielle.

Meilleur smartphone audio : un Xiaomi en chasse un autre

Après le ROG Phone 5 et le Xiaomi Mi 10S, les tests ont auréolé un nouveau champion de l’audio : le Black Shark 4 Pro. Officiellement intronisé sur la scène mondiale le 23 mars, le smartphone gaming ravit la première place du classement pour un tout petit point à son « cousin » Xiaomi (81 contre 80).

Parmi les atouts relevés par DxOMark, les deux haut-parleurs symétriques qui proposent un son stéréo, capable de s’adapter à un contenu musical, un film ou un jeu. La prise jack est toujours présente, indispensable pour les joueurs.

Et le Black Shark 4 Pro est aussi bon en écoute qu’en enregistrement vocal, grâce notamment à ses trois micros avec annulation de bruit. Il supporte le DTS, le format AAC et Cirrus Logic.

Excellent pour jouer, moins pour enregistrer

En écoute, la dernière génération Black Shark excelle dans quasiment tous les domaines (timbre, dynamique, spatialisation, volume) à l’exception des artéfacts où le Xiaomi 10S conserve le meilleur résultat. « Les résultats en lecture sur le Black Shark 4 Pro sont extrêmement cohérents dans tous les cas d’utilisation », résume DxOMark. « Le téléphone offre l’une des réponses en fréquence les plus équilibrées que nous ayons mesurées à ce jour, enrichie par une extension bas de gamme impressionnante, une dynamique percutante et nette, une scène sonore exceptionnellement large, une localisation précise, un rendu de distance réaliste, des pas de volume cohérents et un contenu intelligible même à des volumes doux. »

Les ingénieurs n’ont relevé que deux lacunes en lecture : un léger sifflement sur des signaux spécifiques et une distorsion sur des volumes élevés. S’il s’avère moins impressionnant en enregistrement, il reste l’un des tout meilleurs grâce à ses micros qui offrent de bons « mediums naturels et réalistes », une localisation précise et un excellent rendu de distance. Le timbre sonore est très bon, avec une bonne spatialisation. Il s’en sort cependant moins bien sur les enregistrements dans des situations bruyantes. « La dynamique est altérée par un bruit de fond élevé et certaines vidéos présentent alors un champ sonore très étroit », conclut le laboratoire.

Il n’en reste pas moins que le smartphone gaming devance tous les appareils du marché, haut de gamme compris, lorsqu’il est question d’expérience audio. Un atout indispensable pour séduire les joueurs qui ont besoin du meilleur rendu sonore, notamment sur les jeux de tir pour savoir d’où vient un ennemi. Selon DxOMark, ils n’auront pas meilleur allié en jeu.

Xiaomi contre les fuites avec ses propres photos

Loin de se laisser impressionner par la croyance populaire qui attribue la mort et le malheur à ce chiffre, Black Shark sortira bien une gamme Black Shark 4 et donc un modèle Pro qui embarque tout le bagage premium du moment : un processeur Qualcomm Snapdragon 888, un écran Amoled de 6,67 pouces avec un simple poinçon en haut au centre et des bordures quasi inexistantes, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un triple capteur photo, une batterie de 4 500 mAh et la charge super rapide de 120 W.

Du très lourd pour le smartphone gaming de Xiaomi qui s’est dévoilé le week-end dernier en photos, tout d’abord par le biais d’un leaker qui avait publié des rendus du Black Shark 4 Pro, puis en version officielle par la branche philippine de la marque qui a ainsi teasé l’événement de mardi. On voit ainsi apparaître des accessoires dont un ventilateur à accrocher au dos, les boutons physiques sur la tranche latérale pour pouvoir jouer.