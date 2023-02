Casque Bluetooth : Yamaha sort la grosse cylindrée pour affronter Bose, Sony et Apple

Yamaha vient de dévoiler son nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit, le YH-E700B. Un casque qui se positionne en fer de lance face à Bose, Sony ou Apple.

Yamaha n’est pas qu’un constructeur de pianos, de flutes à bec ou de motos de sport. Le constructeur s’est également fait une réputation dans le domaine de l’audio grand public non seulement avec des enceintes, mais également des écouteurs et des casques audio.

C’est justement sur ce dernier secteur que le constructeur a annoncé cette semaine une nouveauté de taille, le Yamaha YH-E700B. Il ‘agit d’un nouveau casque audio Bluetooth haut de gamme doté de fonctionnalité de réduction de bruit active. À l’instar de l’AirPods Max d’Apple, du Sony WH-1000XM5, du Bose Headphones 700 ou du Bowers & Wilkins Px7 S2, le nouveau Yamaha YH-E700B se positionne sur le segment haut de gamme des casques audio avec de nombreuses fonctionnalités proposées.

Bien évidemment, pour la restitution sonore, le casque est doté de transducteurs dynamiques de 40 mm de diamètre à faible distorsion — inférieur à 1 % dans la plage de 500 à 10 000 Hz — grâce à un diaphragme à deux couches de film laminé. Le casque est par ailleurs compatible avec les codecs audio Bluetooth SBC et AAC, mais aussi avec l’aptX Adaptive de Qualcomm, avec une réponse en fréquence de 8 à 40 000 Hz. Le constructeur japonais indique également avoir intégré la version 5.2 du Bluetooth, pour une transmission sonore jusqu’à 10 mètres. On va également retrouver le protocole Google Fast Pair pour un appairage rapide avec un smartphone Android.

Un casque Bluetooth à réduction de bruit active

Le Yamaha YH-E700B embarque également des fonctionnalités de réduction de bruit active en plus de son isolation passive due au format circum-aural — le casque vient englober l’oreille. Yamaha promet également l’intégration d’un mode son ambiant pour percevoir les sons autour de soi grâce aux différents micros utilisés. Enfin, on retrouve également certaines fonctions propres aux casques et écouteurs Yamaha comme Listening Care Advanced — pour maintenir un équilibre tonal, quel que soit le volume — ou Concept True Sound — pour une restitution fidèle du son produit.

Concernant l’autonomie de son YH-E700B, Yamaha annonce jusqu’à 32 heures d’utilisation en mode réduction de bruit. Le casque profite par ailleurs d’une prise jack 3,5 mm pour se connecter en filaire à une source. La recharge se fait quant à elle en USB-C.

Le casque Yamaha YH-E700B sera disponible dans le courant du mois de mars en deux coloris : noir ou beige. Il sera proposé à la vente au tarif de 399 euros.

