Test du Yamaha YH-E700B : un casque avec une bonne ANC, mais à la spatialisation perfectible

Après le séduisant Yamaha YH-L700A et sa spatialisation enivrante, le fabricant japonais enrichit sa gamme avec le YH-E700B, casque audio Bluetooth aux allures luxueuses, équipé d’un processeur de traitement du son qui adapte sa signature en fonction des bruits qui entourent l’auditeur. Une bonne idée, car la présence de bruits parasites altère notre capacité à entendre correctement certaines fréquences. En les renforçant, le Yamaha YH-E700B est donc susceptible d’offrir une meilleure expérience sonore.

Yamaha YH-E700B Fiche technique

Modèle Yamaha YH-E700B Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active 1 Autonomie annoncée 32 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 335 g Prix 399 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque fourni par le constructeur.

Yamaha YH-E700B Design

Le Yamaha YH-E700B est un casque circum-aural imposant, mais élégant dans sa livrée en cuir crème, façon sellerie automobile. Pliable, il dispose d’un arceau généreusement rembourré et d’oreillettes épaisses à mousse à mémoire de forme. Pour les contrôles, le fabricant a préféré s’en remettre exclusivement à des boutons à presser, répartis sur les deux coques. Celle de droite reçoit le bouton de mise sous tension et d’appairage Bluetooth, ainsi que deux plus petits boutons de gestion du volume. Côté gauche, on trouve le bouton d’activation du système de réduction de bruit et du mode transparence. Le port USB-C — qui sert uniquement à la charge — et l’entrée mini-jack 3,5 mm sont installés à la base des oreillettes. La qualité de fabrication est très bonne, tout comme celle des matériaux employés. L’insigne Yamaha incrustée dans chaque oreillette, les yokes ou les boutons de contrôle sont ainsi réalisés aluminium anodisé et teinté or.

Le confort de port du Yamaha YH-E700B dépend largement de la taille des oreilles de l’auditeur, tant l’espace au centre des coussinets est exigu. Mauvaise pioche, les miennes sont trop grandes pour lui et le contact prolongé est fatigant. En outre, à plus de 330 grammes, le YH-E700B est assez lourd et son inertie est perceptible lors des mouvements de tête un peu rapides, ou tout simplement en marchant. Il ne risque pas de tomber, non, mais vous n’oublierez jamais que vous le portez.

L’agrément d’utilisation est au contraire très bon, les boutons tombant naturellement sous les pouces et la seule action permise étant la pression directe. Pas besoin donc de pousser, orienter les boutons de commandes. On ne risque pas de se tromper.

Yamaha fournit un bel étui de rangement coqué avec revêtement intérieur en polaire. Le câble de charge, ligne mini-jack 3,5 mm et un adapteur avion s’y trouvent.

Yamaha YH-E700B Usage et application

Pour exploiter pleinement son casque, Yamaha propose de télécharger l’app Headphone Control. On accède ainsi aux paramètres avancés du casque. L’application permet de désactiver les confirmations vocales ou la détection de port automatique, mais pas de paramétrer à sa guise les boutons de contrôle. Voici les principales fonctions accessibles dans l’app :

Égalisation du son : cinq profils d’égalisation sont proposés à l’utilisateur, mais ils peinent à convaincre par manque d’équilibre. Fort heureusement, deux profils personnalisés peuvent être créés, en jouant avec les 5 clés de l’égaliseur. Les résultats obtenus sont alors intéressants. Lors de mes tests, j’ai poussé au maximum la clé des basses fréquences, ajouté un soupçon de haut grave et pas mal d’aigu en laissant le médium tranquille. Le son a ainsi gagné en épaisseur.

Listening Optimizer : le casque utilise ses microphones pour déterminer l’ambiance sonore autour de l’utilisateur et les sons qui pourraient, malgré l’ANC, perturber l’écoute musicale. La musique est alors automatiquement égalisée, avec un renforcement de certaines fréquences pour améliorer l’intelligibilité du message sonore. Ce mode donne des résultats valables à l’extérieur, mais mérite d’être désactivé en environnement calme, car il apporte dans ce cas une coloration inutile au son. Dans l’absolu, rien de révolutionnaire ici.

Listing Care Advanced : attention à cette fonction qui est activée par défaut et compresse la marge dynamique. On entend ainsi tous les sons sans écarts d’intensité marqués, façon station de radio. On aime ou pas, mais il y a plus à perdre qu’à gagner, les fines variations d’intensité de la musique étant supprimées.

La prise USB-C ne sert qu’à la charge de la batterie et pas à la lecture audio numérique depuis un ordinateur ou un smartphone. Il est toutefois possible d’utiliser une source externe analogique, par le biais de l’entrée mini-jack et du câble fourni par Yamaha. L’écoute est possible même casque éteint, avec une signature sonore un peu plus sèche. Reste qu’il vaut mieux écouter par Bluetooth, car c’est uniquement dans ce mode que les profils d’égalisation peuvent être appliqués, notamment ceux conçus par l’utilisateur. Et nous verrons plus loin qu’ils sont très utiles.

Bluetooth : le plein de codecs, mais monopoint

Le Yamaha YH-EB700 est compatible avec l’appairage Google Fast Pair et s’associe ainsi facilement à un smartphone Android. Dommage que la connexion multipoint ne soit pas supportée, ce qui oblige à se déconnecter manuellement d’un appareil pour s’appairer à un autre. La fonction multipoint est pourtant pratique, notamment pour qui jongle entre son ordinateur et son smartphone, par exemple. Surtout qu’elle est proposée par l’écrasante majorité des casques haut de gamme du marché. La portée Bluetooth est au-dessus de tout reproche et tient bel et bien jusqu’à 10 mètres comme annoncé, et au travers de cloisons minces. Côté codecs audio Bluetooth, SBC, AAC, aptX et aptX HD sont supportés, avec disons-le des différences inaudibles, clairement moindres que celles qu’on peut entendre d’un smartphone à un autre.

Quant à la latence Bluetooth, nous l’avons mesurée à 230 ms environ, avec les traitements audio actifs. Il est possible de gagner quelques millisecondes en activant le mode jeu, mais subsiste un décalage entre image et son. Pour rappel, ce phénomène ne concerne que les jeux vidéo et pas les films ou séries que l’on peut visionner.

Yamaha YH-E700B Réduction de bruit active

Première bonne surprise, le système d’ANC fonctionne très bien et élimine les bruits sur un large spectre sonore, du grave au médium. Avec le Yamaha YH-E700B, on peut se promener dans la rue est profiter d’un son clair, exempt de parasites excessifs. Il n’y a guère que dans les conditions les plus extrêmes (voiture sur autoroute, aiguillage grinçant d’un tram…) que le confort d’écoute décroît. Et encore, c’est raisonnable.

Bose conserve une longueur d’avance, mais l’agrément procuré par ce casque Yamaha est de très bon niveau. Reste que l’activation de l’ANC a un impact (léger) sur la signature sonore, le son perdant un peu d’ampleur et de punch. Le mode transparence est satisfaisant lui aussi et laisse entendre ce qui se passe autour de soi, de façon intelligible, même en écoutant de la musique. Il est facile de converser avec quelqu’un en l’activant.

Yamaha YH-E700B Audio

On sait peu de chose des transducteurs embarqués dans le casque Yamaha YH-E700B, tout au plus qu’il s’agit de modèles dynamiques classiques de 40 mm, couvrant le spectre audio de 8 Hz à 20 kHz, soit bien plus que nos oreilles ne peuvent entendre. Tant mieux.

Passé au banc de mesure, le Yamaha YH-E700B révèle une courbe de réponse particulièrement accidentée, avec deux pics d’intensité dans le médium et l’aigu. La première bosse, entre 600 Hz et 1 kHz, renforce considérablement la présence des voix féminines et masculines, tandis que la seconde, vers 12 kHz, apporte beaucoup de brillance à l’aigu. Le hic, c’est que le registre grave se retrouve de fait en net retrait en termes de volume et que la signature sonore du YH-E700B est déséquilibrée. Il faut donc jouer de l’égaliseur pour renforcer le bas du spectre, voire calmer les ardeurs du casque dans le médium. Quoiqu’il en soit, le son distillé est étonnamment civilisé, sinon doux. En revanche, et le plus gros problème de ce casque est là, sa spatialisation est bien mal maîtrisée, très insuffisante à ce niveau de gamme. La différence avec le Yamaha YH-L700A, en outre tonalement mieux équilibré, est saisissante.

La stéréo manque de séparation et un amas d’informations se bousculent au centre, sans organisation claire. De fait, dans l’axe frontal, la scène est tassée, sans la moindre profondeur. Cette scène étriquée est liée à une dynamique moyenne, qui uniformise ce qu’on écoute : rock, jazz, rap… tout sonne un peu pareil. Autrement dit, le Yamaha YH-E700B ne donne pas vraiment envie de hocher la tête ou de taper du pied en rythme.

Grave : extension limitée, malgré les 8 Hz annoncés, l’infra-grave n’y est clairement pas et ça manque de nerf.

Médium : belle présence dans la partie centrale, qui profite aux voix

Aigu : de la générosité et une brillance agréables, ternies toutefois par une finesse en retrait

Yamaha YH-E700B Micro

On peut passer des appels téléphoniques avec le Yamaha YH-E700B, mais avec une qualité moyennement satisfaisante. La captation de la voix de l’utilisateur est entachée des bruits environnants, qui peinent à être filtrés par les algorithmes du processeur embarqué. En outre, ma voix était perçue lors de mes tests comme plus grave que d’habitude. Quant à l’interlocuteur, on l’entend bien, mais le son manque d’aigu, ce qui oblige à forcer un peu son attention. Dommage.

Yamaha YH-E700B Autonomie

Avec ses 330 grammes, il eût été malheureux que le Yamaha YH-E700B n’ait pas été endurant. Yamaha annonce jusqu’à 32 heures sans ANC. J’ai mesuré avec un iPhone à 50 % du volume, ANC et profil d’égalisation actifs, une autonomie de 30h15 environ. C’est tout bonnement excellent. La charge de la batterie prend jusqu’à 3h30.

Yamaha YH-E700B Prix et date de sortie

Le Yamaha YH-E700B est proposé en finition noire ou beige, au prix de 399 € TTC. Avant de se laisser tenter, un coup d’oeil au test du Yamaha YH-L700A s’impose.



