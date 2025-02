Cricut dévoile ses nouvelles machines créatives : l’Explore 4 et la Maker 4

Une nouvelle génération de machines de découpe intelligente arrive chez Cricut. La Maker 4 ainsi que l’Explore 4 profitent de nouvelles performances pour conserver un leadership sur le marché.

Dans le domaine des machines de découpes intelligentes, la marque Cricut est l’un des constructeurs de références. Celle-ci vient d’annoncer deux nouveaux produits à leur catalogue : l’Explore 4 et la Maker 4.

Le DIY, anglicisme du « faites le vous-même » connaît un second souffle avec l’arrivée de machine de découpes intelligentes et le retour des imprimantes 3D. Si vous n’êtes pas familier avec cet univers, il s’agit de produits capables de découper des formes et dessins pour venir ensuite décorer plus types d’objets. Vêtements, mugs ou encore stickers tout y passe à travers ces machines. Au sein de se marché, Cricut est l’une des références avec un catalogue pour tous les types de budgets.

Une vitesse de découpe améliorée

Ces nouvelles machines de découpe débarquent avec d’abord de vraies améliorations techniques. La Maker 4 et l’Explore 4 ont une vitesse de découpe deux fois plus rapides que les modèles précédents. De même l’arrivée de ces nouveaux produits coïncident avec une mise à jour de l’application Cricut Design Space afin de la rendre plus intuitive à utiliser.

Surtout, l’expérience utilisateur est améliorée puisque les machines sont livrées avec un kit de démarrage. Vous y trouverez des papiers de découpe Smart Vinyl, du papier cartonné, du thermocollant, de la bande de transfert, et des outils tels que le tapis de découpe Light Grip.

Prix et disponibilité

La Cricut Explore 4 et la Cricut Maker 4 seront disponibles à partir du 14 mars, respectivement disponibles à 299 euros et 449 euros, vendues en machines seules ainsi qu’en packs sur le site cricut.com, via la boutique sur Amazon et chez les principaux revendeurs.



