En 2021, combien de produits high-tech avez-vous acheté ?

L'année 2021 fait désormais partie du passé, il est temps de faire le bilan au niveau de vos achats tech. Avez-vous fait chauffer la carte bancaire au cours des douze derniers mois ou êtes-vous plutôt restés sages ? C'est l'objet du sondage de la semaine.

Ce fut une année 2021 riche en nouveautés tech : tous les secteurs ont accueilli une série de produits inédits, nous offrant un catalogue toujours plus large que ce soit pour l’univers des smartphones, TV, PC, de la domotique et de tous les objets connectés, de l’audio, du gaming ou encore des weareables.

Des gros lancements

Certains gros lancements observés au cours des douze derniers ont forcément été marquants : citons par exemple le Samsung Galaxy S21 Ultra, les smartphones pliables de Samsung, la Xiaomi Pad 5, les Nothing Ear (1) ou encore les fameux MacBook Pro et leurs puces M1 Pro et M1 Max.

Bien évidemment, plein d’autres produits plus abordables aux fonctions diverses et variées ont aussi été commercialisés. Certains ont notamment pu craquer pour se faire plaisir au beau milieu d’un confinement, comme on a pu l’observer depuis le début du Covid-19.

En 2021, combien de produits high-tech avez-vous achetés ?

L’année 2021 est désormais achevée : l’heure est logiquement au bilan en jetant un œil dans le rétroviseur pour compter le nombre de produits high-tech achetés cette année. Entre 1 et 3, entre 4 et 5, entre 6 et 10 ou bien plus de 10 ? À vos réponses !

1-3

4-5

6-10

Plus de 10

Comme d’habitude, n’hésitez pas à détailler votre choix dans la rubrique commentaires : vous pouvez par exemple préciser pour quel appareil vous avez succombé.

