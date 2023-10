Ce stylet de tablette graphique possède plus de 16 384 points de pression : mais qu’est-ce que ça change ?

XPPen vient de sortir son nouveau X3 Pro Smart Chip Stylus, un stylet réservé aux graphistes professionnels. Sa particularité ? Il offre plus de 16 000 points de pression. De quoi reproduire n’importe quel type de trait de crayon à un tarif très doux : moins de 60 euros.

16 384. C’est le nombre (vertigineux) de points de pression que peut appliquer le nouveau stylet de XPPen sur une tablette graphique. Un chiffre qui donne le tournis, mais qui permet de se rapprocher toujours plus de la sensation de tracer un trait sur le papier avec un véritable crayon. En battant le record des 8192 points de pression, XPPen propose avec son X3 Pro Smart Chip Stylus un outil destiné aux professionnels les plus exigeants qui ont besoin de travailler leur projet avec le meilleur matériel possible, le tout pour un tarif contenu de 59,99 euros.

Le stylet, bien plus qu’un accessoire

Choisir un stylet pour sa tablette graphique a une influence non négligeable sur la qualité des éléments de design produits par les graphistes.

Avec des productions qui demandent parfois des centaines d’heures, beaucoup d’éléments entrent en ligne de compte : nombre de points de pression, ergonomie, sensibilité, distance de contacts avec le support numérique… tous ces éléments font partie des caractéristiques qui distinguent un bon stylet d’un produit d’entrée de gamme.

La pression, l’enjeu majeur d’un stylet

Dans ces conditions, la sensibilité du stylet est l’un des facteurs les plus importants à considérer. Pourquoi ? Parce que plus votre stylet est sensible, plus il permet de retrouver les sensations de pression du crayon sur le papier. Et contrairement à ce que l’on pense, reproduire avec exactitude cette sensation est loin d’être une mince affaire. Imaginez qu’un stylet pose une mine parfaitement lisse au contact de la surface d’un écran ou d’une tablette graphique qui sont… tout aussi lisses. Être sûr dans ces conditions que l’on a bien tracé un trait de crayon fin, ou au contraire un trait épais et appuyé de feutre noir, est un véritable challenge. Pour y arriver, il faut que le stylet vous aide d’une manière ou d’une autre à ressentir la pression appliquée lors du tracé.

Plus le nombre de points de pression est élevé, plus le stylet mesure précisément la force appliquée dans le tracé. L’outil peut alors offrir sur le document de travail un rendu encore plus proche de la réalité. Le graphiste, de son côté, retrouve l’effet de tracé qu’il aurait obtenu en utilisant un outil de dessin très spécifique comme un crayon, un fusain ou encore un pinceau.

En moyenne, un stylet standard propose 2 048 points de pression. Les stylets plus perfectionnés comptent 4 096 points de pression et le précédent record s’élevait à 8 192 points de pression. XPPen, avec son nouveau modèle X3 Pro Smart Chip Stylus promet un nombre deux fois supérieur avec 16 384 points de pression. De quoi se rapprocher au plus près de la sensibilité que l’on retrouve lorsque le crayon touche le papier. Une précision qui permet ainsi de gérer une pression allant jusqu’à 400 grammes sur le support utilisé (écran ou tablette graphique).

La précision au millimètre près

Outre la sensibilité de l’outil, d’autres facteurs sont à prendre en compte par les créatifs de tous bords lorsqu’il s’agit d’adopter un bon stylet.

Le premier est intrinsèquement relié au nombre de points de pression puisque c’est la marge d’erreur à laquelle le style touche la tablette. Sur son nouveau modèle X3 Pro Smart Chip Stylus XPPen annonce une marge d’erreur de 0,4 mm, soit une précision améliorée de 20 % par rapport aux modèles précédents. Plus cette marge d’erreur est faible, plus vous êtes sûrs que la pointe de l’outil soit détectée exactement à l’endroit où vous l’avez posé.

Cette distance minimale de contact est par ailleurs assurée, y compris lorsque le stylet est penché. L’inclinaison à laquelle l’outil peut détecter les points de pression et la distance de la tablette va d’ailleurs jusqu’à 60°. Quelle que soit la manière dont vous tenez votre stylet, vous profiterez ainsi de tous ses atouts sans réfléchir à la manière optimale de positionner la mine.

Le X3 Pro Smart Chip Stylus, pensé pour les professionnels

Pour les professionnels exigeants, XPPen a ainsi mis le meilleur de ses compétences dans son nouveau produit.

Hyper léger avec seulement 16 grammes au compteur, il est équipé d’un revêtement silicone très ergonomique qui donne la sensation de tenir un vrai stylo de manière confortable. Pour pousser le réalisme au maximum, les mines procurent un toucher proche des mines feutrées. À l’autre bout du stylet se trouve une gomme qui permet d’effacer les éventuelles erreurs tracées.

Les deux boutons présents permettent enfin de personnaliser les commandes pour passer facilement d’un outil à l’autre comme le pinceau ou le crayon de papier.

Pour assurer à l’utilisateur de ne jamais se retrouver à court de batterie, XPPen propose un stylet passif (sans batterie embarquée) qui se charge par induction avec les tablettes graphiques compatibles. Le stylet se recharge donc en cours d’utilisation ou s’il est posé sur la tablette.

Le X3 Pro Smart Chip Stylus est par ailleurs compatible avec les deux dernières tablettes sorties par la marque : la Artist Pro 14 (Gen2) et la Artist Pro 16 (Gen2)

Le dernier atout de ce stylet professionnel est incontestablement son prix. À seulement 59,99 euros, le X3 Pro Smart Chip Stylus se positionne comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix et devrait ainsi convaincre bon nombre de professionnels.