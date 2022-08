Yamaha lance une barre de son compacte et abordable, pour votre salon comme votre PC

Yamaha a lancé une petite barre de son compacte de 60 cm de largeur, s'adaptant aussi bien aux petits téléviseurs qu'aux ordinateurs de bureau.

Si Yamaha est connu pour ses systèmes hi-fi, ses amplificateurs, ses casques voire ses écouteurs sans fil, le constructeur japonais spécialisé dans l’audio propose également une gamme de barres de son plutôt complète. Surtout qu’elle s’est enrichie, cette semaine, par l’annonce d’un nouveau modèle particulièrement compact et abordable, la Yamaha SR-C30A.

Cette nouvelle barre de son affiche un gabarit particulièrement restreint avec des dimensions de 600 x 64 x 94 mm, soit une largeur totale de tout juste 60 cm. Il s’agit en fait d’une barre de son destinée aussi bien aux petits téléviseurs — qui souffrent souvent d’un système audio particulièrement chiche — qu’aux ordinateurs de bureau. Elle pourra ainsi se positionner facilement sous un écran de PC pour vous permettre de profiter d’un son diffusé autrement que par le casque ou les haut-parleurs souvent médiocres des écrans de PC.

Avec un tel gabarit, forcément, la Yamaha SR-C30A ne mise pas sur le nombre de voix et les traitement surround à foison. Il s’agit en fait d’une simple barre 2.1 avec deux voix sur la barre en elle-même — des haut-parleurs à cône de 4,6 cm de diamètre — et les graves gérés par un caisson sans fil fourni — avec un haut-parleur à cône de 13 cm. De quoi proposer tout de même une puissance allant jusqu’à 90 W (2×20 W + 50 W).

Une barre de son avec une connectique complète

Du côté de la connectique en revanche, Yamaha se veut plutôt généreux. On retrouve en effet deux entrées audio numériques optiques, une entrée audio analogique et une prise HDMI ARC, compatible CEC. L’enceinte est par ailleurs compatible Bluetooth et pourra donc être utilisée comme enceinte sans fil pour votre smartphone.

Si la Yamaha SR-C30A ne propose qu’un système 2.1, elle propose cependant une virtualisation surround avec quatre programmes intégrés : stéréo, standard, jeu et film. Une fonction « Clear Voice » est également de la partie pour mettre en avant les voix dans les films, les documentaires ou les reportages.

La barre de son Yamaha SR-C30A sera disponible dans le courant du mois de septembre. Elle sera proposée uniquement en noir au prix de 369 euros. De quoi la positionner face à la Sonos Ray, lancée au printemps à 299 euros, ou à la Polk Signa S4, avec son système Dolby Atmos 3.1.2 pour 350 euros.

