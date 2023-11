Cette puissante barre de son Yamaha est à moitié prix durant le Black Friday

Pour écouter des chansons de Noël dans les meilleures conditions, il vous faut peut-être une barre de son. Pour éviter de casser votre tirelire, c'est probablement cette Yamaha SR-C30A qu'il vous faut. En effet, c'est son prix qui est cassé : -56 %, puisqu'elle passe de 299 à 129 euros seulement durant le Black Friday.

Pour compléter son installation TV chez soi, rien de mieux qu’une barre de son. Malheureusement, c’est un accessoire qui peut viter coûter jusqu’à plusieurs centaines d’euros. Heureusement, des modèles plus abordables existent, comme la Yamaha SR-C30A sortie en 2022. Une barre de son qui n’a jamais été aussi peu chère : on la trouve à 129 euros au lieu de 299 euros habituellement sur le site de Boulanger durant le Black Friday !

La Yamaha SR-C30A, c’est quoi ?

Une barre de son avec un caisson de basse sans-fil ;

Deux haut-parleurs de 20 W chacun pour la barre de son ;

Une puissance jusqu’à 90 W.

À sa sortie l’année dernière, la Yamaha SR-C30A était vendue à 299 euros. Durant la Black Week, on trouve cette barre de son à 129 euros seulement chez Boulanger, soit une réduction de 56 %.

Une barre de son simple et accessible

Cette barre de son Yamaha SR-C30A est assez basique. C’est une barre 2.1 avec deu hatu-parleurs à cône de 4,6 cm de diamètre de 20 W chacun, pour cracher 40 W de puissance. Le tout est épaulé par un caisson de basse sans-fil avec un haut-parleur à cône de 13 cm, qui lui a une puissance de 50 W. Au total, cette barre de son Yamaha affiche une puissance maximale de 90 W, ce qui suffira pour la plupart des usages.

Bien que le prix de ce produit Yamaha soit assez bas, surtout avec l’offre de la Black Week, la connectique de cette barre de son est très satisfaisante. On a droit à deux entrées audio numériques optiques, une entrée audio analogique et une prise HDMI ARC, compatible CEC. On peut évidemment utiliser l’enceinte avec son smartphone en s’y connectant en Bluetooth. On n’a toutefois qu’un système 2.1 sur ce modèle, mais avec une virtualisation du surround via quatre préréglages : stéréo, standard, jeu et film. Aussi, il y a une fonction « Clear Voice » pour mettre en avant les voix dans les contenus qu’on écoute.

Ce qu’on peut faire avec la Yamaha SR-C30A

Avec ses dimensions de 600 par 64 par 94 mm, la Yamaha SR-C30A adopte un format assez compact. Elle est dédiée aux téléviseurs pas très grands, voire aux bureaux, puisqu’on peut la glisser un peu partout. Cet appareil est livré avec une télécommande pour gérer le son et les quelques réglages disponibles.

Ce qui en fait un excellent complément sur le papier, puisque les petits téléviseurs et les écrans d’ordinateurs sont justement ceux qui souffrent d’un audio moins bon. Pour du jeu vidéo, cela peut être un bon accessoire à un prix correct. Pas d’assistant vocal ou de Chromecast sur cette barre de son néanmoins, ni de Dolby Atmos ou de DTS X.

