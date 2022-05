LiveWire S2 Del Mar officialisée : découvrez la seconde moto électrique de Harley-Davidson

La marque de motos électriques appartenant à Harley-Davidson a révélé un tout nouveau modèle répondant au nom de LiveWire S2 Del Mar. Cette dernière se veut plus abordable mais également moins puissante que la LiveWire One.

Chose promise, chose due. En février 2022, le PDG de Harley-Davidson, Jochen Zeit, affirmait que leur marque de motos électriques LiveWire allait catapulter un second modèle dans le courant du second trimestre de l’année. L’entreprise ne s’est pas fait prier et a joint le geste et la parole en ce mois de mai.

Voici donc la LiveWire S2 Del Mar, seconde moto électrique du catalogue après la LiveWire One, disponible sur le marché depuis 2021. Cette nouvelle bécane branchée cherche à se rendre plus accessible grâce à un prix plus abordable, au détriment de performances légèrement en retrait.

Plus légère, mais très performante

Comme l’explique Electrek, cette LiveWire S2 Del Mar est 20 % moins puissante que sa grande sœur, au regard des 80 chevaux (environ 60 kW) proposés par le moteur. Aussi, son poids à vide est 25 % plus léger que la LiveWire One : 190 kg. Pour autant, son accélération devrait tout de même plaire aux férus de sensations.

En effet, ce deux-roues serait en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en l’espace de 3,5 secondes seulement. Concernant son autonomie, la marque ne communique pas la capacité de la batterie, mais opte pour une estimation urbaine de 160 kilomètres. Autrement dit, sur autoroutes et à grande vitesse, ce chiffre devrait considérablement chuter.

Pour ce modèle, LiveWire s’est doté d’une toute nouvelle plateforme modulaire baptisée Arrow : la batterie compose l’élément principal du châssis, telle une base structurelle où viennent se fixer les autres composants du véhicule (moteur, électronique, tube de direction, bras oscillant, etc.). Un moyen, notamment, d’optimiser son poids.

Cette base technique servira à d’autres modèles électriques de la marque, qui rejoindront l’offre au cours des prochaines années. Cette LiveWire S2 Del Mar embarque également un GPS intégré et une connectivité cellulaire afin de proposer des mises à jour logicielles à distance.

Prix et disponibilité

Au volet des tarifs, cette moto électrique visera un prix avoisinant les 15 000 dollars (environ 14 200 euros), pour une disponibilité au deuxième trimestre 2023. Visiblement, et toujours selon Electrek, Harley-Davidson n’a pas encore décidé d’un prix fixe, qui pourrait donc évoluer d’ici sa sortie. Surtout, les prix français devraient grimper avec les différentes taxes.

Une édition de lancement sera également disponible à un prix conseillé de 17 699 dollars (environ 16 780 euros) en coloris Jasper Grey ou Comet Indigo.

