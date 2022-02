LiveWire Del Mar : que sait-on de la 2e moto électrique Harley-Davidson qui arrive bientôt

Selon le PDG de Harley-Davidson, Jochen Zeit, la marque LiveWire va ajouter une seconde moto électrique à son catalogue au cours du deuxième trimestre 2022. Son nom ? Del Mar.

En 2019, l’emblématique marque Harley-Davidson surprenait son monde en révélant une toute première moto électrique répondant au nom de LiveWire. Trois ans plus tard, sa stratégie d’électrification s’est intensifiée à plusieurs échelles. D’abord, LiveWire est devenue une marque à part entière et non plus une simple gamme.

Ensuite, son catalogue va progressivement se renforcer avec l’arrivée d’une toute nouvelle bécane dès le second trimestre 2022 – entre avril et juin – selon les dires du PDG de Harley-Davidson, Jochen Zeit. L’intéressé s’est exprimé dans le cadre d’une conférence dédiée à la situation économique de l’entreprise.

Nouvelle base structurelle

Ce second modèle, connu sous le nom de LiveWire Del Mar, va subir de profondes transformations techniques par rapport à son prédécesseur. Pour commencer, il se base sur une toute nouvelle plateforme modulaire (Arrow), sur laquelle s’appuieront plusieurs autres motos branchées.

Ensuite, sa conception a fait l’objet d’un travail approfondi : la batterie constitue le principal élément du châssis, telle une base structurelle où viennent se fixer les autres composants du véhicule (moteur, électronique, tube de direction, bras oscillant, etc.). Cela lui permettrait d’améliorer son efficacité et d’optimiser son poids.

Un prix plus abordable ?

Décrite comme une moto électrique « agile et puissante » la future Del Mar aura droit à plusieurs déclinaisons normalement moins véloces, et donc plus abordables. Ce serait d’ailleurs l’un des atouts offerts par la plateforme Arrow, celui d’optimiser les coûts et de tirer le prix des motos vers le bas.

Pour rappel, la LiveWire avait été lancée à un prix élitiste de 33 900 euros TTC : on s’attend désormais à ce que Harley-Davidson calme le jeu en tempérant sa grille tarifaire — même si la version One reflétait déjà cette politique. Le média Motorcycle mentionne également des mises à jour logicielles à distance, qui lui permettront de s’améliorer au fil du temps ou corriger des anomalies.

À ce stade-là, aucune spécification technique n’est connue. En revanche, le second trimestre de l’année devrait nous en apprendre davantage à son sujet. Il n’y a plus qu’à.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.