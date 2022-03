Yamaha Neo : tout savoir de ce nouveau petit scooter électrique abordable

Yamaha délivre enfin la fiche technique de son nouveau scooter électrique 50 cc, le Neo, dont le prix dépasse légèrement les 3000 euros.

Début mars 2022, Yamaha dégainait une solide offensive électrique sur le marché des deux-roues (scooter, vélo, speedbike) avec un lot de 6 modèles. Parmi eux, un petit scooter électrique, équivalent 50 cc, dont on ne connaissait que le nom : Neo. Qui est d’ailleurs l’héritier du concept E02 présenté au Tokyo Motor Show 2019.

Cette fois-ci, la marque japonaise va plus loin et aborde les caractéristiques techniques de son véhicule, dont le lancement est lui aussi prévu dans le courant du mois de mars. Le Yamaha Neo embarque donc un moteur de 2,5 kW (3,4 ch) placé dans la roue arrière. Il délivre un couple de 136 Nm.

Une autonomie variable

En le comparant au Super Soco CU-X, une belle référence en la matière, le Neo n’a pas trop à rougir. Son concurrent revendique en effet une puissance légèrement supérieure (2,8 kW), mais un couple plus faible (115 Nm). Dans tous les cas, leur vitesse maximale est limitée à 45 km/h, équivalent 50 cc oblige.

Amovible et placée sous la selle, la batterie du Yamaha Neo offre une autonomie de 37 km. Pour les plus gourmands en kilomètres, sachez qu’un second accumulateur de capacité similaire peut être installé en option – prix inconnu – afin de doubler le rayon d’action. Pour chaque batterie, il faut 4h pour les recharger à 80 %, ou 8h pour atteindre les 100 %.

Yamaha Neo : prix et disponibilité

Côté proportions, le Neo propose un empattement de 1 305 mm, une longueur de 1 875 mm, une largeur de 695 mm et une hauteur de 1 120 mm, pour une hauteur de selle de 795 mm. Son poids de 90 kilos sans batterie (8 kg) peut paraître un poil élevé, lorsqu’un Super Suco CU X affiche 70 kg sur la balance. Cela joue sur la maniabilité.

Le Yamaha Neo est disponible au prix de 3199 euros en coloris Milky White et Midnight Black. Pour pousser toujours plus loin le jeu de la comparaison avec le Super Soco, c’est environ 700 euros de plus. Soit un écart relativement important pour des véhicules vendus dans cette fourchette tarifaire.

