Ce minivan familial et électrique arrive en France et mise tout sur le confort

La marque chinois Maxus, filiale du groupe SAIC a présenté au salon de Hanovre son nouveau van électrique, le MIFA 9. Aux côtés du pick-up électrique T90, il affiche de grandes ambitions pour l'Europe.

Jusqu’alors encore méconnues sur le Vieux Continent, les marques chinoises se font de plus en plus présentes, notamment en Norvège où elles font pour beaucoup leurs premiers pas en Europe. C’est notamment le cas de BYD avec sa Seal, de Xpeng avec sa P5 ainsi que Nio, qui commercialise déjà son ES8 et qui va lancer ses ET5 et ET7 d’ici à la fin de l’année. Mais ils ne sont pas les seuls.

Un immense van électrique

En effet, Maxus, une marque du groupe chinois SAIC, qui possède également MG déjà commercialisée chez nous avec la MG4 par exemple, veut aussi se faire une place en Europe. Si elle commercialise déjà des véhicules particuliers et utilitaires dans certains pays nordiques, elle souhaite aller encore plus loin. C’est notamment pour cela qu’elle a exposé son nouveau MIFA 9 lors du salon de Hanove qui s’est tenu en Allemagne du 20 au 25 septembre. Si les rivaux sont encore rares, il pourrait notamment chasser sur les terres du nouveau Volkswagen ID. Buzz, révélé quelques mois plus tôt.

Affichant une longueur de 5,27 mètres pour deux mètres de large et 1,84 mètre de haut, ce grand van est un beau bébé qui peut accueillir de sept à huit occupants. L’empattement de 3,20 mètres leur permet alors de profiter d’un vaste espace à bord, tandis que l’accès se fait via des portes électriques coulissantes.

À bord, la présentation est très moderne, alors que le MIFA 9 se dote d’une immense dalle numérique qui nous rappelle l’Hyperscreen de la Mercedes EQS. Celui-ci comprend ainsi trois écrans, tandis qu’un autre permet de régler la climatisation. Les passagers peuvent également profiter d’une prise 220 volts, ainsi que d’écrans de 10,1 pouces comme l’explique Car News China.

Plus de 650 kilomètres

Sous son capot, le MIFA 9 embarque un moteur de 180 kW, soit l’équivalent de 245 chevaux environ, pour un couple maximal de 350 Nm. Le van destiné au transport de personnes est également équipé d’une batterie lithium-ion de 90 kWh fournie par le géant chinois CATL, qui lui permet de parcourir jusqu’à 440 kilomètres selon le cycle WLTP combiné d’après le site de la marque.

Une version offrant une autonomie dépassant les 650 kilomètres serait également en préparation. Elle devrait voir le jour courant 2023. À noter que la pompe à chaleur est livrée de série, tandis que la recharge s’effectue à une puissance de 11 kW en courant continu. Le temps nécessaire pour remplir la batterie sur une borne rapide n’a pas été communiqué, de même que le prix.

Un pick-up 100 % électrique

Mais ce n’est pas tout, car Maxus souhaite également se faire une place sur le segment des pick-up. Pour cela, la firme lance le T90, déjà disponible en pré-commande sur le site norvégien de la marque. Également présent au salon de Hanovre, ce dernier embarque une batterie de 88,5 kWh lui permettant de parcourir jusqu’à 330 kilomètres selon le cycle WLTP combiné. Il est possible de passer de 20 à 80 % en 45 minutes à une puissance de 80 kW.

Annoncé comme le premier pick-up électrique en Europe, alors que le Ford F-150 Lightning n’est pas commercialisé chez nous, ce nouveau venu peut tracter jusqu’à une tonne. Affichant une puissance de 130 kW, soit environ 176 chevaux pour un couple de 310 Nm, il se dote du contrôle de stabilité, de la caméra de recul ainsi que d’un écran tactile de 10,3 pouces compatible avec Apple CarPlay.

La France en ligne de mire

Comme l’explique le communiqué de la marque, Maxus est déjà présent dans 73 pays, où elle commercialise des utilitaires, mais aussi des véhicules particuliers. En Europe, les clients peuvent déjà passer commande des SUV MIFA 5 et MIFA 6, ainsi que des T90 et MIFA 9. Plusieurs fourgons sont également proposés, avec les Euniq et e-Deliver 3 et 9, déclinés en diverses versions.

Les MIFA 9 et T90 seront commercialisés en France dans les mois à venir, ainsi que dans d’autres pays européens : Italie, Espagne et Royaume-Uni. Les prix et les dates de commercialisation n’ont pas encore été annoncés.

