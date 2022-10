The Next Ora Cat, une Panamera chinoise 100 % électrique sans le logo Porsche

On allait sur le stand d'Ora (GWM) pour voir la petite Funky Cat. Nous sommes tombés sur une étrange voiture électrique designée par le concepteur de la Panamera. C'est la The Next Ora Cat.

On attend de pied ferme la petite Ora Cat, ou Ora Funky Cat. C’est une alternative très sérieuse à la Peugeot e-208, la Renault Zoé ou encore la MG4. Par contre, la France ne sera pas le premier pays servi. En attendant, le groupe automobile chinois Great Wall profite du Mondial de l’Auto pour exposer les voitures de ses marques Ora et Wey. La surprise… était The Next Ora Cat.

Le designer de la Panamera

Great Wall Motor (GWM) n’a pas encore posé un pied en Europe, on y est presque, néanmoins voici un nouveau concept : The Next Ora Cat. Comme son nom l’indique, il s’agit du prochain modèle d’Ora. Ce n’est plus une citadine, mais une berline. Si, en particulier l’arrière, ressemble autant à une Panamera… Ce n’est pas de la copie. Ils ont travaillé avec le designer de la Porsche Panamera. L’inspiration vient donc directement de son créateur.

On peut dire que son look est surprenant, avec une allure élégante, son design galbé et à ses portes sans cadre. On a, bien entendu, des sièges sport ergonomiques avec fonctions de massage, de chauffage et de ventilation et un toit ouvrant panoramique. Elle sera également puissante puisqu’elle est équipée d’une transmission intégrale et de roues de 19 pouces. Avec un couple maximal de 680 Nm, elle accélère de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, avec une vitesse maximale de 180 km/h. Quant à l’autonomie, elle est annoncée à 430 kilomètres malgré une batterie de 83 kWh. La vitesse de charge ne sera pas son fort, 11 kW en courant alternative et seulement 80 kW maximum en courant continu.

L’intérieur est tout aussi surprenant, on a un tableau de bord avec trois écrans équivalents à du 10,25 pouces, un écran central de 12,3 pouces, un système de son à 11 haut-parleurs et un système avec des caméras à 360 degrés.

C’est spacieux et classe, dans la continuité de la Ora Funky Cat. Avec 4,8 mètres de long, on a de la place à l’arrière. Une de nos craintes : un coffre arrière sans hayon qui semble petit à première vue.

Pour le moment, The Next Ora Cat n’a pas de date de sortie précise. On sait qu’elle arrivera en Europe, dans un premier temps en Allemagne. Quant au tarif, c’est encore trop tôt. Enfin, The Next Ora Cat est juste son nom provisoire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.